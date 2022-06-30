Osez les avocats farcis aux crevettes, une entrée gourmande et express !

Par Célia Papaïx ·

Avocat farci aux crevettes

Découvrez la recette originale, délicieuse et rapide du jour : les avocats farcis aux crevettes !

Gourmandise assurée avec cette entrée facile et rapide à faire. Les avocats farcis aux crevettes feront le bonheur de vos papilles avec le retour des beaux jours. On ajoute un peu de mangue pour la fraîcheur et le tour est joué ! À servir avec un peu de salade par exemple pour une entrée complète, vous pourrez également proposer les avocats farcis à l'heure de l'apéro. Si vous voulez varier les plaisirs, troquez les crevettes par des rillettes de thon, c'est tout aussi savoureux !

Recette Avocat farci aux crevettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 avocats
  • 1 citron vert
  • 1/4 mangues
  • 200 g de crevettes roses décortiquées
  • 1 petit oignon nouveau
  • coriandre fraîche (à convenance)
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 1 pincée de Piment d'Espelette

Préparation

1
Découper les avocats en deux, retirer les noyaux et récupérer la chair avec une cuillère à soupe. Ne pas jeter la peau, elle servira à présenter cette entrée.
2
Découper la chair d'avocat en cubes puis arroser généreusement de jus de citron pour éviter le noircissement.
3
Détailler la mangue et les crevettes en petits dés. Ciseler finement l'oignon nouveau et la coriandre. Mélanger le tout avec la chair d'avocat, sans trop l'écraser.
4
Arroser la préparation d'huile d'olive puis assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette. Remuer une dernière fois délicatement et farcir les peaux d'avocat. Déguster bien frais !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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