Osez les avocats farcis aux crevettes, une entrée gourmande et express !

Découvrez la recette originale, délicieuse et rapide du jour : les avocats farcis aux crevettes !

Gourmandise assurée avec cette entrée facile et rapide à faire. Les avocats farcis aux crevettes feront le bonheur de vos papilles avec le retour des beaux jours. On ajoute un peu de mangue pour la fraîcheur et le tour est joué ! À servir avec un peu de salade par exemple pour une entrée complète, vous pourrez également proposer les avocats farcis à l'heure de l'apéro. Si vous voulez varier les plaisirs, troquez les crevettes par des rillettes de thon, c'est tout aussi savoureux !