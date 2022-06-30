Osez les avocats farcis aux crevettes, une entrée gourmande et express !

Découvrez la recette originale, délicieuse et rapide du jour : les avocats farcis aux crevettes !
Gourmandise assurée avec cette entrée facile et rapide à faire. Les avocats farcis aux crevettes feront le bonheur de vos papilles avec le retour des beaux jours. On ajoute un peu de mangue pour la fraîcheur et le tour est joué ! À servir avec un peu de salade par exemple pour une entrée complète, vous pourrez également proposer les avocats farcis à l'heure de l'apéro. Si vous voulez varier les plaisirs, troquez les crevettes par des rillettes de thon, c'est tout aussi savoureux !
Recette Avocat farci aux crevettes
Ingrédients
- 2 avocats
- 1 citron vert
- 1/4 mangues
- 200 g de crevettes roses décortiquées
- 1 petit oignon nouveau
- coriandre fraîche (à convenance)
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- 1 pincée de Piment d'Espelette
Préparation
1
Découper les avocats en deux, retirer les noyaux et récupérer la chair avec une cuillère à soupe. Ne pas jeter la peau, elle servira à présenter cette entrée.
2
Découper la chair d'avocat en cubes puis arroser généreusement de jus de citron pour éviter le noircissement.
3
Détailler la mangue et les crevettes en petits dés. Ciseler finement l'oignon nouveau et la coriandre. Mélanger le tout avec la chair d'avocat, sans trop l'écraser.
4
Arroser la préparation d'huile d'olive puis assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette. Remuer une dernière fois délicatement et farcir les peaux d'avocat. Déguster bien frais !