Voici la recette la plus facile pour faire son pain d'épices maison !

Pour cuisiner le meilleur pain d'épices à la maison, suivez cette recette super simple et gourmande ! Vos papilles n'en reviendront pas…
Moelleux et savoureux, ce pain d'épices maison va ravir toute la famille ! Ce gâteau hivernal peut se déguster tout seul à toute heure de la journée ou bien s'utiliser pour des recettes plus originales comme ce velouté de potimarron au foie gras. On vous conseille de patienter 24 heures après la cuisson pour laisser les parfums du pain d'épices se développer et offrir à vos papilles un moment merveilleux. Enfilez votre tablier et devenez le maître du pain d'épices !
Recette Pain d'épices maison facile
Ingrédients
- 160 g de lait
- 210 g de miel (de châtaignier de préférence)
- 75 g de beurre
- 1 c. à café de zeste d'orange
- 230 g de farine
- 75 g de cassonade
- 1 c. à café de vanille en poudre
- 1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 2 c. à café de mélange 4 épices
Préparation
1
Préchauffer le four à 160°C.
2
Dans une casserole, verser le lait, le miel, le beurre coupé en dés et les zestes d'orange. Laisser chauffer jusqu'à ébullition en mélangeant bien.
3
Dans un saladier, mélanger les poudres : farine, cassonade, vanille, bicarbonate, levure, sel et mélange 4 épices. Former un puits au centre.
4
Verser le liquide chaud en 3 fois en mélangeant entre chaque ajout. Attention à ne pas trop mélanger la pâte, elle doit être lisse.
5
Verser dans un moule à cake recouvert de papier cuisson puis enfourner pendant 1 heure.
6
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
7
Laisser entièrement refroidir avant de démouler.
8
Garder le pain d'épices dans du film alimentaire, du papier aluminium ou une boîte hermétique pour conserver tout son moelleux.