Brioche façon pain perdu au caramel beurre salé maison : un dessert fondant et réconfortant

Par Célia Papaïx ·

Brioche version pain perdu au caramel beurre salé

Redécouvrez la brioche perdue dans sa version la plus décadente : nappée d'un caramel beurre salé maison ! Ce dessert, à la fois croustillant à l'extérieur et moelleux à cœur, est un vrai bonheur pour les papilles. Idéal pour recycler une brioche un peu rassie ou pour changer du classique pain perdu, il se prépare en quelques minutes et promet un moment de pure douceur à la fin du repas, lors d'un brunch convivial ou à l'heure du goûter.

Recette Brioche version pain perdu au caramel beurre salé

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tranches épaisses de brioche
  • 2 oeufs
  • 20 cl de lait
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • Pour le caramel beurre salé :
  • 160 g de sucre
  • 40 g de beurre demi-sel
  • 30 cl de crème liquide entière
  • 1 pincée de fleur de sel

Préparation

1
Faire chauffer la crème liquide sans la faire bouillir.
2
Dans une casserole, verser le sucre en poudre et laisser fondre sans remuer jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur caramélisée.
3
Ajouter le beurre demi-sel froid coupé en petits morceaux et mélanger vivement. Verser la crème liquide chaude hors du feu en faisant attention de ne pas vous brûler. Remuer jusqu'à ce que le caramel beurre salé soit onctueux.
4
Ajouter la fleur de sel, mélanger et réserver.
5
Mélanger les oeufs, le lait, la vanille et le sucre vanillé. Imbiber généreusement les tranches de brioche puis les faire dorer dans une poêle avec un peu de beurre.
6
Laisser cuire quelques minutes de chaque côté pour qu'elles soient colorées et encore moelleuses au centre.
7
Servir aussitôt avec le caramel beurre salé !
