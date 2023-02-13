Régalez-vous avec ces petits pains au lait maison, une douceur régressive très gourmande

Pour le petit-déjeuner ou à l'heure du goûter, on adore les pains au lait ! Alors apprenez à les réaliser chez vous, ce n'est vraiment pas compliqué vous verrez.
On a toujours l'habitude d'acheter nos pains au lait. Pourtant, saviez-vous qu'il n'est vraiment pas difficile de les faire à la maison ? Ces petites brioches très moelleuses seront idéales pour vos petits-déjeuners ou pour le goûter avec un carré de chocolat ! Il vous faudra un peu d'huile de coude pour pétrir la pâte mais ça en vaut vraiment la peine, on vous le garantit. Réalisez aussi votre brioche tressée au sucre ou encore vos brioches aux pépites de chocolat, c'est tellement meilleur quand c'est fait maison !
Recette Pains au lait maison
Ingrédients
- 4 g de levure instantanée
- 125 g de lait
- 40 g de sucre
- 230 g de farine
- 60 g de farine à pain
- 5 g de sel
- 1 oeuf
- 65 g de beurre
- 1 oeuf
Préparation
1
Dans un petit bol, dissoudre la levure avec le lait tiède (attention, il ne doit pas être chaud) et 10 g de sucre.
2
Mélanger la farine avec la farine à pain, le reste de sucre et le sel.
3
Verser le lait et l'oeuf battu en omelette puis commencer à pétrir à la main pour "ramasser" la pâte. Passer sur le plan de travail et pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
4
Incorporer le beurre mou et pétrir une dizaine de minute afin que la pâte soit bien souple et pas collante. Former une boule et laisser gonfler sous un torchon propre (elle doit doubler de volume).
5
Dégazer puis partager en 10 boules d'environ 50 g chacune. Laisser de nouveau reposer une vingtaine de minutes.
6
Étaler légèrement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie de manière à obtenir un cercle. Rabattre une extrémité vers le centre, puis l'extrémité opposée par-dessus. Pincer légèrement pour avoir une forme de "baguette".
7
Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, couvrir et laisser pousser 40 minutes (attention à bien les espacer).
8
Badigeonner avec un oeuf battu pour faire les dorer et enfourner à four chaud à 210°C pendant 10 à 12 minutes.
9
Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.