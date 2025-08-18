Smoothie bowl vitaminé aux fraises : la recette facile et nutritive pour bien commencer la journée

Ce smoothie bowl aux fraises, banane et granola maison apporte énergie et vitamines dès le réveil ! Combinant la douceur des fruits de saison à la texture croquante du granola fait maison, c'est un vrai petit-déjeuner healthy qui va satisfaire tous vos sens. Riche en antioxydants, fibres et glucides complexes, il constitue un carburant naturel pour bien démarrer la journée. Et en plus, il est très facile à réaliser en seulement quelques minutes rassurez-vous ! Ce bowl nutritif est bien évidemment personnalisable à l'infini selon vos goûts et les saisons. Alors, vous craquez ?
Recette Smoothie bowl fraises, banane et granola maison
Ingrédients
- Pour le smoothie :
- 300 g de fraises bien mûres
- 2 bananes mûres
- 150 ml de lait d'amande (ou lait de coco)
- 2 c. à soupe de flocons d'avoine
- 1 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de extrait de vanille
- Pour le granola express :
- 100 g de flocons d'avoine
- 30 g de amandes effilées
- 30 g de graines de tournesol
- 2 c. à soupe de miel
- 2 c. à soupe de huile de coco
- 1 c. à café de cannelle moulue
- Pour les toppings :
- 150 g de fraises fraîches
- 1 banane
- 30 g de noix de coco râpée
- 2 c. à soupe de graines de chia
- feuilles de menthe
Préparation
1
Préchauffer le four à 160°C.
2
Mélanger tous les ingrédients du granola express dans un grand bol. Quand la préparation est homogène, l'étaler sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Enfourner 12 à 15 minutes en remuant à la mi-cuisson. Quand le granola est bien doré, le laisser complètement refroidir pour qu'il durcisse.
4
Préparer le smoothie : congeler les fraises et les bananes mûres pendant 30 minutes pour une texture plus épaisse.
5
Mixer les fraises et bananes congelées avec le lait d'amande, les flocons d'avoine, le miel et la vanille jusqu'à ce que la texture soit onctueuse. Répartir dans deux bols.
6
Ajouter les toppings : des fraises fraîches, des lamelles de banane, des graines de chia, de la noix de coco râpée, du granola maison et des feuilles de menthe.