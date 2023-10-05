Apprenez à réaliser vos tortillas de blé à la maison, c'est super simple et délicieux !

Voici la recette la plus facile et rapide pour préparer des tortillas de blé chez vous ! En moins de 15 minutes, vous aurez des tortillas moelleuses faites maison.
Pour vos prochains wraps ou tacos, n'achetez pas vos tortillas de blé et préparez-les à la maison ! On vous promet que c'est super simple et rapide à réaliser. Pour les plus pressés, comptez 15 minutes pour reproduire cette recette mais on vous recommande quand même de laisser reposer la pâte pendant une trentaine de minutes sous un linge humide avant de former vos tortillas, elles n'en seront que plus moelleuses. Maintenant que vous savez faire des tortillas à la maison, apprenez aussi à réaliser vos propres pains à burger avec cette recette facile et rapide !
Recette Tortillas de blé faciles maison
Ingrédients
- 250 g de farine
- 1/2 c. à café de sel
- 125 ml de eau tiède
- 1 c. à soupe de huile neutre (tournesol ou colza)
Préparation
1
Mélanger la farine, le sel, l'eau tiède et l'huile et pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une boule homogène et lisse.
2
Laisser reposer 30 minutes sous un linge humide (optionnel, mais recommandé).
3
Diviser la pâte en 8 boules égales et les étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Les galettes doivent être très fines.
4
Dans une poêle bien chaude et sans matière grasse, faire cuire les tortillas 30 secondes de chaque côté. Les déposer dans une assiette et couvrir avec un linge pour éviter qu'elles ne dessèchent.