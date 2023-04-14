Recette gourmande, healthy et pas chère pour un brunch : des pancakes aux épinards !

Par Célia Papaïx ·

Pancakes aux épinards

Vous allez voir la vie en vert avec ces pancakes aux épinards trop faciles et rapides à faire à la maison. C'est délicieux !

Voici une nouvelle recette pour épater vos papilles à l'occasion d'un brunch : des pancakes aux épinards. Il n'y a rien de plus simple pour réaliser ces petites crêpes vertes ! À vous d'ajouter les garnitures de votre choix : burrata, tomate, jambon, œuf, saumon… Faites-vous plaisir ! On vous recommande vivement notre tour de pancakes aux poireaux, c'est vraiment trop gourmand. Et pour un repas 100% pancakes, on finit par des mini-pancakes à la banane à déguster comme des céréales !

Recette Pancakes aux épinards

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de pousses d’épinards
  • 2 oeufs
  • 250 g de yaourt grec
  • 4 brins d'aneth
  • 120 g de farine
  • 1 filet d'huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver les pousses d'épinards et les déposer dans un mixeur. Ajouter les oeufs, le yaourt et l'aneth. Bien mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
2
Ajouter la farine et bien mélanger. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Verser une louche de pâte et laisser cuire quelques minutes de chaque côté pour obtenir de jolis pancakes.
4
Déguster !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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