Ces pancakes aux pommes caramélisées vont faire fondre vos papilles de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Pancakes aux pommes caramélisées

Des pancakes à la pomme servis avec des pommes caramélisées bien fondantes ? On en veut tout de suite !

Pour sublimer vos pancakes, que diriez-vous d'une recette 100% à la pomme ? On incorpore de la pomme dans la pâte et on sert les pancakes avec des pommes caramélisées parfumées à la cannelle pour encore plus de gourmandise. C'est un véritable délice ! En plus, c'est vraiment très simple à préparer. Découvrez aussi le pain perdu aux pommes caramélisées, vos papilles ne vont pas y résister… Et pour un petit-déjeuner plus sain, osez les mini-pancakes healthy à la banane !

Recette Pancakes aux pommes caramélisées

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour les pancakes :
  • 100 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 50 g de Sucre en poudre
  • 2 oeufs
  • 100 ml de lait
  • 1 pomme
  • cannelle en poudre
  • Pour les pommes caramélisées :
  • 3 pommes
  • 15 g de beurre
  • 1 c. à soupe de cassonade
  • 1/2 c. à café de cannelle en poudre

Préparation

1
Préparer la pâte à pancakes : mélanger la farine, la levure et le sucre. Ajouter les oeufs et le lait et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Peler la pomme et la râper finement. L'incorporer dans la pâte à pancakes et parfumer avec un peu de cannelle en poudre (selon vos goûts).
3
Laisser reposer une quinzaine de minutes.
4
Éplucher les pommes et les tailler en petits cubes. Les faire cuire à feu moyen avec le beurre et la cassonade. Ajouter la cannelle et laisser cuire en remuant régulièrement pour qu'elles soient bien fondantes.
5
Faire cuire les pancakes dans une poêle avec un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés (environ 2 à 3 minutes par face).
6
Servir les pancakes encore tièdes avec des pommes caramélisées !
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pécan pour une touche craquante et gourmande.
Petit-déjeunerBrunchGouterFruitsFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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