Ces pancakes aux pommes caramélisées vont faire fondre vos papilles de gourmandise !

Des pancakes à la pomme servis avec des pommes caramélisées bien fondantes ? On en veut tout de suite !
Pour sublimer vos pancakes, que diriez-vous d'une recette 100% à la pomme ? On incorpore de la pomme dans la pâte et on sert les pancakes avec des pommes caramélisées parfumées à la cannelle pour encore plus de gourmandise. C'est un véritable délice ! En plus, c'est vraiment très simple à préparer. Découvrez aussi le pain perdu aux pommes caramélisées, vos papilles ne vont pas y résister… Et pour un petit-déjeuner plus sain, osez les mini-pancakes healthy à la banane !
Recette Pancakes aux pommes caramélisées
Ingrédients
- Pour les pancakes :
- 100 g de farine
- 1 sachet de levure
- 50 g de Sucre en poudre
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 1 pomme
- cannelle en poudre
- Pour les pommes caramélisées :
- 3 pommes
- 15 g de beurre
- 1 c. à soupe de cassonade
- 1/2 c. à café de cannelle en poudre
Préparation
1
Préparer la pâte à pancakes : mélanger la farine, la levure et le sucre. Ajouter les oeufs et le lait et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Peler la pomme et la râper finement. L'incorporer dans la pâte à pancakes et parfumer avec un peu de cannelle en poudre (selon vos goûts).
3
Laisser reposer une quinzaine de minutes.
4
Éplucher les pommes et les tailler en petits cubes. Les faire cuire à feu moyen avec le beurre et la cassonade. Ajouter la cannelle et laisser cuire en remuant régulièrement pour qu'elles soient bien fondantes.
5
Faire cuire les pancakes dans une poêle avec un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés (environ 2 à 3 minutes par face).
6
Servir les pancakes encore tièdes avec des pommes caramélisées !
L'astuce du chef
Ajouter quelques noix de pécan pour une touche craquante et gourmande.