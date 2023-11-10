Ce gâteau aux pommes caramélisées est la meilleure recette pour un goûter gourmand réussi !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau facile aux pommes caramélisées

Voici une recette de gâteau aux pommes caramélisées très facile à refaire chez vous. C'est la douceur ultime à l'heure du goûter !

Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un bon gâteau aux pommes pour le goûter, osez cette recette caramélisée très simple à reproduire à la maison. Il est moelleux à souhait, gourmand et très facile à improviser pour un dessert de dernière minute. On vous conseille de le servir encore un peu tiède pour plus de gourmandise à la dégustation. Alors passez vite derrière les fourneaux pour réaliser un merveilleux gâteau aux pommes caramélisées ! Vos papilles n'en reviendront pas d'autant de réconfort. Dégustez aussi un gâteau aux poires et aux noisettes, parfait en toute occasion.

Recette Gâteau facile aux pommes caramélisées

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 100 g de cassonade
  • 80 g de beurre fondu
  • 140 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 40 g de poudre d'amande
  • 115 ml de lait
  • 3 pommes
  • 60 g de beurre
  • 60 g de sucre vergeoise blonde

Préparation

1
Battre les oeufs et le cassonade jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et blanchisse. Ajouter le beurre fondu, la farine, la levure et la poudre d'amande puis bien mélanger.
2
Verser le lait petit à petit pour lisser la pâte et verser dans un moule beurré.
3
Éplucher et évider les pommes. Les couper en tranches plus ou moins épaisses et les enfoncer dans la pâte.
4
Enfourner 20 minutes à 180°C.
5
Pendant ce temps, mélanger le beurre fondu avec la vergeoise blonde. Verser la préparation sur le gâteau, bien étaler et remettre au four 15 minutes de plus.
6
Déguster légèrement tiède !
GâteauGouterFruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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