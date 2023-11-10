Ce gâteau aux pommes caramélisées est la meilleure recette pour un goûter gourmand réussi !

Voici une recette de gâteau aux pommes caramélisées très facile à refaire chez vous. C'est la douceur ultime à l'heure du goûter !
Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un bon gâteau aux pommes pour le goûter, osez cette recette caramélisée très simple à reproduire à la maison. Il est moelleux à souhait, gourmand et très facile à improviser pour un dessert de dernière minute. On vous conseille de le servir encore un peu tiède pour plus de gourmandise à la dégustation. Alors passez vite derrière les fourneaux pour réaliser un merveilleux gâteau aux pommes caramélisées ! Vos papilles n'en reviendront pas d'autant de réconfort. Dégustez aussi un gâteau aux poires et aux noisettes, parfait en toute occasion.
Recette Gâteau facile aux pommes caramélisées
Ingrédients
- 2 oeufs
- 100 g de cassonade
- 80 g de beurre fondu
- 140 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 40 g de poudre d'amande
- 115 ml de lait
- 3 pommes
- 60 g de beurre
- 60 g de sucre vergeoise blonde
Préparation
1
Battre les oeufs et le cassonade jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et blanchisse. Ajouter le beurre fondu, la farine, la levure et la poudre d'amande puis bien mélanger.
2
Verser le lait petit à petit pour lisser la pâte et verser dans un moule beurré.
3
Éplucher et évider les pommes. Les couper en tranches plus ou moins épaisses et les enfoncer dans la pâte.
4
Enfourner 20 minutes à 180°C.
5
Pendant ce temps, mélanger le beurre fondu avec la vergeoise blonde. Verser la préparation sur le gâteau, bien étaler et remettre au four 15 minutes de plus.
6
Déguster légèrement tiède !