Tarte fine aux pommes caramélisées : une recette facile et rapide à improviser pour se régaler

Cette tarte fine aux pommes caramélisées et caramel beurre salé est un dessert simple, rapide et très gourmand ! La pâte croustillante et les pommes caramélisées sont sublimées par le caramel beurre salé. Cette tarte maison met en valeur les fruits de saison, elle est idéale pour partager un dessert gourmand en famille ou pour impressionner vos invités à l'heure du goûter. Élégante, simple et addictive, cette recette va devenir un incontournable dans votre cuisine !
Recette Tarte fine aux pommes caramélisées et caramel beurre salé
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 3 pommes
- 30 g de beurre
- 2 c. à soupe de cassonade
- caramel beurre salé
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, dérouler la pâte feuilletée.
3
Disposer les pommes tranchées en fines lamelles en formant une rosace. Laisser un contour libre d'environ 2 cm pour rabattre la pâte sur les pommes.
4
Déposer des petits morceaux de beurre un peu partout et saupoudrer de cassonade. Enfourner 25 minutes.
5
Quand la tarte est bien dorée, napper de caramel beurre salé et déguster tiède ou froid !