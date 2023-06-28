Personne ne pourra résister à cette recette gourmande et estivale ! Les pâtes à la crème de poivrons vont faire sensation à table.
Cru ou cuit, rouge, jaune ou vert, le poivron se cuisine de mille façons ! Aujourd'hui, on vous propose une recette merveilleusement gourmande : des pâtes à la crème de poivrons. C'est super facile à faire : on fait rôtir un poivron au four puis on le mixe pour avoir une sauce onctueuse et on mélange avec des pâtes. Vous voyez, trop simple ! Vous pouvez même ajouter une belle burrata pour envoûter vos papilles… Si vous aimez les assiettes originales et colorées, osez les pâtes au pesto de petits pois, c'est super gourmand !
Recette Pâtes à la crème de poivrons
Ingrédients
- 1 poivron rouge
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
- 30 g de pecorino
- 1 pincée de paprika
- 200 g de pâtes de votre choix
Préparation
1
Couper le poivron en lanières de 2 cm (environ) en prenant soin d'enlever toutes les graines. Peler et couper les gousses d'ail en deux.
2
Déposer le tout dans un plat allant au four et arroser d'huile d'olive. Assaisonner de sel et poivre, mélanger puis enfourner 25 minutes à 200°C pour faire bien rôtir.
3
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet.
4
Déposer le poivron rôti avec les gousses d'ail dans un blender. Ajouter le pecorino, un filet d'huile d'olive, la paprika et 2 cuillères à soupe d'eau de cuisson des pâtes. Mixer jusqu'à l'obtention d'une sauce onctueuse (ajouter un peu plus d'eau si besoin).
5
Égoutter les pâtes et les mélanger avec la sauce. Servir avec un peu de basilic frais et pourquoi pas, une jolie burrata !