Pâtes à la crème de poivrons

Par Célia Papaïx ·

Pâtes à la crème de poivrons

Personne ne pourra résister à cette recette gourmande et estivale ! Les pâtes à la crème de poivrons vont faire sensation à table.

Cru ou cuit, rouge, jaune ou vert, le poivron se cuisine de mille façons ! Aujourd'hui, on vous propose une recette merveilleusement gourmande : des pâtes à la crème de poivrons. C'est super facile à faire : on fait rôtir un poivron au four puis on le mixe pour avoir une sauce onctueuse et on mélange avec des pâtes. Vous voyez, trop simple ! Vous pouvez même ajouter une belle burrata pour envoûter vos papilles… Si vous aimez les assiettes originales et colorées, osez les pâtes au pesto de petits pois, c'est super gourmand !

Recette Pâtes à la crème de poivrons

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 poivron rouge
  • 2 gousses d'ail
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 30 g de pecorino
  • 1 pincée de paprika
  • 200 g de pâtes de votre choix

Préparation

1
Couper le poivron en lanières de 2 cm (environ) en prenant soin d'enlever toutes les graines. Peler et couper les gousses d'ail en deux.
2
Déposer le tout dans un plat allant au four et arroser d'huile d'olive. Assaisonner de sel et poivre, mélanger puis enfourner 25 minutes à 200°C pour faire bien rôtir.
3
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet.
4
Déposer le poivron rôti avec les gousses d'ail dans un blender. Ajouter le pecorino, un filet d'huile d'olive, la paprika et 2 cuillères à soupe d'eau de cuisson des pâtes. Mixer jusqu'à l'obtention d'une sauce onctueuse (ajouter un peu plus d'eau si besoin).
5
Égoutter les pâtes et les mélanger avec la sauce. Servir avec un peu de basilic frais et pourquoi pas, une jolie burrata !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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