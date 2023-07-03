Idée gourmande et originale pour le dîner : des pâtes à la crème de betterave à réaliser en 15 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Pâtes à la crème de betterave

Et si on voyait la vie en rose dans nos assiettes ? Servez des pâtes à la crème de betterave pour régaler les papilles de tout le monde !

Découvrez une nouvelle recette de sauce pour vos pâtes cet été ! Voici des pâtes à la crème onctueuse de betterave, à déguster avec un peu de feta émiettée par-dessus, c'est un vrai délice. La betterave est souvent boudée pour son côté terreux mais dans cette préparation gourmande, vos papilles vont voir la vie en rose ! Osez également le risotto à la betterave ou encore les gnocchis à la betterave pour varier les plaisirs. Vous n'allez plus vous passer de ce légume, on vous le garantit.

Recette Pâtes à la crème de betterave

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pâtes de votre choix
  • 300 g de betterave cuite
  • 2 gousses d'ail
  • 40 g de pignons de pin
  • Quelques feuilles de basilic
  • 50 g de parmesan
  • 1/2 jus de citron
  • 30 ml de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 100 g de feta

Préparation

1
Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet.
2
Pendant ce temps, préparer la crème de betterave : déposer les betteraves cuites et coupées en morceaux dans le bol d'un mixeur.
3
Ajouter les gousses d'ail épluchées et dégermées, les pignons de pin, le basilic, le parmesan, le jus de citron et l'huile d'olive.
4
Verser un demi verre d'eau de cuisson des pâtes puis mixer jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse (ajouter un peu si d'eau si nécessaire). Assaisonner de sel et de poivre au goût.
5
Une fois les pâtes cuites, les mélanger à la crème et servir avec de la feta émiettée par-dessus.
PâtesVégétarienFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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