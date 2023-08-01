Vos papilles vont rougir de gourmandise pour cette recette de lasagnes estivales aux poivrons et au poulet !

On parie que vous allez fondre pour ce gratin d'été ! Les lasagnes aux poivrons et au poulet sont très faciles à préparer chez vous et vous passerez un moment gourmand et convivial à table.
Des recettes de lasagnes, il y en a pour tous les goûts ! Aux légumes, à la viande, au poisson… Voici une toute nouvelle version plutôt estivale aux poivrons et au poulet. Ce plat familial et gourmand régalera toutes les papilles autour de la table et en plus, c'est super simple à préparer ! Pas de béchamel dans cette recette de lasagnes, pour une dégustation plus légère. On vous recommande vivement de réaliser votre sauce tomate maison pour encore plus de gourmandise. Et n'hésitez pas à assaisonner avec les aromates ou autres herbes de votre choix.
Recette Lasagnes d'été aux poivrons et au poulet
Ingrédients
- 2 poivrons rouges
- 2 poivrons jaunes
- 1 oignon doux
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 300 g de blancs de poulet
- 2 gousses d'ail
- Quelques feuilles de basilic frais
- 500 ml de sauce tomate
- 12 feuilles de lasagne (rayon pâtes fraîches)
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Laver les poivrons puis les sécher et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner à 200°C jusqu'à ce que la peau noircisse.
2
Les mettre dans un sachet de congélation et le fermer : la condensation vous aidera à mieux les peler. Sinon, vous pouvez les mettre dans un saladier recouvert d'un linge.
3
Peler les poivrons, retirer les graines et les détailler en lamelles.
4
Dans une poêles avec 2 cuillères à soupe d'huile, faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit bien fondant et légèrement coloré. Débarrasser et réserver.
5
Faire revenir ensuite les blancs de poulet coupés en morceaux dans la même poêle avec le reste d'huile d'olive. Laisser cuire à feu vif pendant quelques minutes pour les colorer.
6
Baisser le feu puis ajouter l'oignon, les gousses d'ail hachées, les lamelles de poivron et le basilic ciselé. Saler, poivrer et laisser cuire 10 minutes en remuant régulièrement.
7
Dans un plat à gratin, verser un peu de sauce tomate au fond. Déposer une couche de feuilles de lasagne et recouvrir de poulet et poivrons.
8
Remettre une couche de feuilles de lasagne, de la sauce tomate, de la farce et répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par la sauce tomate.
9
Saupoudrer de parmesan et enfourner 20 à 25 minutes à 200°C.