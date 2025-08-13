Recette de pâtes crémeuses à la courgette : un plat familial pas cher prêt en 20 minutes

Ces pâtes à la crème de courgettes et parmesan transforment un légume d'été simple en plat réconfortant et savoureux ! Cette recette italienne authentique met en valeur la douceur des courgettes dans une sauce crémeuse et onctueuse, rehaussée par le caractère du parmesan. Prête en seulement 20 minutes et pour environ 2 euros par personne, cette recette économique utilise des ingrédients de saison et convient parfaitement aux repas en famille. Un plat équilibré qui plaira à tous, même aux enfants qui boudent les légumes ! On vous conseille de choisir des spaghetti ou des rigatoni qui accrochent mieux la sauce. Avec la touche de basilic et de citron qui apportent de la fraîcheur, c'est le succès garanti !
Recette Pâtes à la crème de courgettes et parmesan
Ingrédients
- 400 g de pâtes (rigatoni ou spaghetti)
- 800 g de courgettes
- 200 ml de crème fraîche liquide
- 100 g de parmesan
- 3 gousses d'ail
- 1 oignon
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 1 bouquet de basilic frais
- 1 citron
- sel, poivre
- pignons de pin (facultatif)
Préparation
1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante salée selon les instructions du paquet pour qu'elles soient al dente.
2
Laver et couper les courgettes en dés d'environ 1 cm.
3
Dans une poêle à feu moyen, faire revenir l'ail et l'oignon émincés avec l'huile d'olive.
4
Quand ils sont translucides, ajouter les courgettes. Saler et poivrer puis laisser cuire 10 à 12 minutes en remuant régulièrement.
5
Quand les courgettes sont tendres, ajouter la crème fraîche et laisser mijoter 2 minutes de plus.
6
Mixer la moitié des courgettes cuites jusqu'à l'obtention d'une sauce bien crémeuse.
7
Ajouter les pâtes égouttées dans la sauce avec le parmesan et remuer. Verser un peu d'eau de cuisson si besoin pour ajuster la consistance et terminer avec le zeste et le jus du citron.
8
Servir les pâtes crémeuses avec le reste des dés de courgettes, du basilic frais et pourquoi pas quelques pignons de pin grillés.