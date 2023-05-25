Des pâtes aux asperges et aux crevettes pour un repas healthy et express !

Prête en 15 minutes, cette assiette de pâtes aux asperges et aux crevettes est ultra-savoureuse ! À déguster de toute urgence, sans culpabiliser.
Vous n'avez pas le temps de vous casser la tête pour le dîner ? Pas de problème, voici une recette de pâtes aux asperges et aux crevettes à tomber par terre ! Très facile et rapide à préparer, cette recette, que l'on peut même déguster en salade quand il fait chaud, vous fera sans aucun doute craquer. Le tout, sans culpabiliser ! Pour d'autres idées de recettes express et gourmandes, on vous recommande l'omelette aux asperges, accompagnée d'une salade verte, ou pourquoi pas, d'une salade de riz aux crevettes et à l'ananas.
Recette Pâtes aux asperges et crevettes
Ingrédients
- 300 g de pâtes (penne par exemple)
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 2 gousses d'ail
- 1/2 oignons
- 110 ml de vin blanc
- 1 c. à soupe de beurre
- 10 pointes d'asperges
- 15 crevettes
- 1 c. à soupe de jus de citron
- sel, poivre
- 1 pincée de flocons de piment rouge
- 2 c. à soupe de persil frais ciselé
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Faire cuire les pâtes en suivant les indications sur le paquet.
2
Dans une poêle, verser l'huile d'olive et ajouter l'ail et l'oignon émincés. Quand l'oignon commence à devenir translucide, verser le vin blanc et laisser mijoter 2 à 3 minutes.
3
Ajouter le beurre et les asperges puis laisser cuire 5 minutes environ, pour que les asperges soient bien tendres.
4
Ajouter les crevettes décortiquées. Arroser de jus de citron et assaisonner de sel, poivre et d'un peu de piment en flocons.
5
Quand les crevettes sont cuites, ajouter les pâtes égouttées. Saupoudrer de persil ciselé et de parmesan, mélanger et servir !