Des pâtes aux asperges et aux crevettes pour un repas healthy et express !

Par Célia Papaïx ·

Pâtes aux asperges et crevettes

Prête en 15 minutes, cette assiette de pâtes aux asperges et aux crevettes est ultra-savoureuse ! À déguster de toute urgence, sans culpabiliser.

Vous n'avez pas le temps de vous casser la tête pour le dîner ? Pas de problème, voici une recette de pâtes aux asperges et aux crevettes à tomber par terre ! Très facile et rapide à préparer, cette recette, que l'on peut même déguster en salade quand il fait chaud, vous fera sans aucun doute craquer. Le tout, sans culpabiliser ! Pour d'autres idées de recettes express et gourmandes, on vous recommande l'omelette aux asperges, accompagnée d'une salade verte, ou pourquoi pas, d'une salade de riz aux crevettes et à l'ananas.

Recette Pâtes aux asperges et crevettes

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de pâtes (penne par exemple)
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 gousses d'ail
  • 1/2 oignons
  • 110 ml de vin blanc
  • 1 c. à soupe de beurre
  • 10 pointes d'asperges
  • 15 crevettes
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • sel, poivre
  • 1 pincée de flocons de piment rouge
  • 2 c. à soupe de persil frais ciselé
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Faire cuire les pâtes en suivant les indications sur le paquet.
2
Dans une poêle, verser l'huile d'olive et ajouter l'ail et l'oignon émincés. Quand l'oignon commence à devenir translucide, verser le vin blanc et laisser mijoter 2 à 3 minutes.
3
Ajouter le beurre et les asperges puis laisser cuire 5 minutes environ, pour que les asperges soient bien tendres.
4
Ajouter les crevettes décortiquées. Arroser de jus de citron et assaisonner de sel, poivre et d'un peu de piment en flocons.
5
Quand les crevettes sont cuites, ajouter les pâtes égouttées. Saupoudrer de persil ciselé et de parmesan, mélanger et servir !
PâtesFacileHealthyRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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