Une salade de riz originale aux crevettes et à l'ananas, un concentré de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Salade de riz aux crevettes et à l'ananas

Une salade de riz aux saveurs sucrées salées pour se régaler en moins de 20 minutes.

Les salades de riz, c'est facile, rapide et trop gourmand ! On peut vraiment s'amuser avec de nombreux mélanges de saveurs mais aujourd'hui on vous propose une recette exotique aux crevettes et à l'ananas. Si vous préférez les salades de pâtes, voici 15 recettes gourmandes et simples à oser de toute urgence. Craquez également pour ce poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse !

Recette Salade de riz aux crevettes et à l'ananas

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de riz
  • 200 g de ananas
  • 8 bâtonnets de surimi
  • 200 g de crevettes cuites
  • 1 boîte de maïs
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à soupe de vinaigre
  • sel, poivre
  • jus de citron

Préparation

1
Faire cuire le riz en suivant les instructions du paquet. Égoutter et laisser complètement refroidir.
2
Détailler l'ananas et le surimi en cubes.
3
Dans un saladier, verser le riz, l'ananas, le surimi, les crevettes et le maïs. Arroser d'huile d'olive et de vinaigre, saler, poivrer et ajouter du jus de citron à convenance.
4
Bien mélanger et servir frais.
SaladeFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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