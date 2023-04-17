Une salade de riz originale aux crevettes et à l'ananas, un concentré de gourmandise !

Une salade de riz aux saveurs sucrées salées pour se régaler en moins de 20 minutes.
Les salades de riz, c'est facile, rapide et trop gourmand ! On peut vraiment s'amuser avec de nombreux mélanges de saveurs mais aujourd'hui on vous propose une recette exotique aux crevettes et à l'ananas. Si vous préférez les salades de pâtes, voici 15 recettes gourmandes et simples à oser de toute urgence. Craquez également pour ce poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse !
Recette Salade de riz aux crevettes et à l'ananas
Ingrédients
- 150 g de riz
- 200 g de ananas
- 8 bâtonnets de surimi
- 200 g de crevettes cuites
- 1 boîte de maïs
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à soupe de vinaigre
- sel, poivre
- jus de citron
Préparation
1
Faire cuire le riz en suivant les instructions du paquet. Égoutter et laisser complètement refroidir.
2
Détailler l'ananas et le surimi en cubes.
3
Dans un saladier, verser le riz, l'ananas, le surimi, les crevettes et le maïs. Arroser d'huile d'olive et de vinaigre, saler, poivrer et ajouter du jus de citron à convenance.
4
Bien mélanger et servir frais.