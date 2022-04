Apprenez à réaliser des feuilletés aux asperges et au chèvre pour un repas gourmand !

Le début du printemps marque le retour des asperges alors on en profite pour les préparer façon feuilletée au chèvre, vous n'allez pas y résister.

Très faible en calories et ultra-parfumée, l'asperge verte fait son grand retour dans nos cuisines ! On peut la rôtir à la sauce soja ou encore la marier aux champignons dans une quiche, l'asperge a tout pour nous plaire. Aujourd'hui, on se lance dans la réalisation de feuilletés au chèvre. C'est super simple à refaire à la maison et c'est délicieux ! Toute la famille va craquer pour cette recette printanière et riche en saveurs gourmandes. Osez accompagner vos futures asperges de sauce hollandaise, c'est un vrai régal !