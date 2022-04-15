Apprenez à réaliser des feuilletés aux asperges et au chèvre pour un repas gourmand !

Le début du printemps marque le retour des asperges alors on en profite pour les préparer façon feuilletée au chèvre, vous n'allez pas y résister.
Très faible en calories et ultra-parfumée, l'asperge verte fait son grand retour dans nos cuisines ! On peut la rôtir à la sauce soja ou encore la marier aux champignons dans une quiche, l'asperge a tout pour nous plaire. Aujourd'hui, on se lance dans la réalisation de feuilletés au chèvre. C'est super simple à refaire à la maison et c'est délicieux ! Toute la famille va craquer pour cette recette printanière et riche en saveurs gourmandes. Osez accompagner vos futures asperges de sauce hollandaise, c'est un vrai régal !
Recette Feuilletés aux asperges et au chèvre
Ingrédients
- 24 asperges vertes
- 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire
- 15 g de crème fraîche épaisse
- 1 oeuf
- 5 cl de lait
- 6 tranches de lard
- 1 bûche de chèvre
- 1 échalote
- sel, poivre
- 6 c. à café de sésame
Préparation
1
Casser le bout de la tige des asperges et les rincer à l'eau. Les faire cuire 3 à 6 minutes (selon la taille) dans un grand volume d'eau salée bouillante (compter 10 g de gros sel pour 1 litre d'eau).
2
Une fois les asperges tendres, les égoutter et les placer dans un bol d'eau glacée pour préserver leur belle couleur verte. Égoutter de nouveau et réserver.
3
Découper 6 carrés de taille égale dans la pâte feuilletée puis étaler de la crème fraîche au centre de chaque carré en laissant 1 cm de bord. Battre l'oeuf et le lait puis badigeonner sur les bords des carrés.
4
Enrouler 4 asperges dans une tranche de lard et déposer le fagot sur le carré de pâte feuilletée, en diagonale. Déposer une belle rondelle de bûche de chèvre et parsemer d'échalote émincée finement.
5
Saler, poivrer puis refermer les feuilletées en rabattant deux des coins de la pâte sur le fagot. Bien souder et badigeonner de nouveau le dessus du mélange oeuf lait.
6
Saupoudrer de graines de sésame et enfourner 20 minutes à 200°C pour que les feuilletés gonflent et dorent. Servir chaud.