Miam, ce pesto à la courge butternut va sublimer vos prochaines réalisations !

Dans des pâtes, sur des tartines, dans un risotto… Osez le pesto de butternut cet automne, c'est délicieux et facile à préparer !
Cet automne, on adopte le pesto de butternut ! Découvrez cette recette gourmande à utiliser comme un pesto classique. On peut très bien l'incorporer dans un simple plat de pâtes pour le sublimer, sur des tartines avec quelques champignons par exemple, dans un appareil à quiche pour plus d'originalité. Bref, le pesto de butternut va devenir un incontournable dans votre cuisine. Et c'est très facile et rapide à réaliser alors enfilez votre tablier, c'est parti !
Recette Pesto à la courge butternut
Ingrédients
- 250 g de chair de butternut
- 50 g de graines de courge
- 50 g de parmesan
- 5 c. à soupe de huile d'olive
- 1 gousse d'ail
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le butternut coupé en morceaux à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit tendre (environ 20 minutes, selon la taille des morceaux).
2
Égoutter et laisser refroidir.
3
Déposer dans le bol d'un mixeur et ajouter les graines de courge, le parmesan, l'huile d'olive et la gousse d'ail pelée et écrasée.
4
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse (ajuster en huile d'olive si la consistance est trop épaisse). Assaisonner, goûter et rectifier si besoin.
5
Mettre en pot et utiliser pour vos prochaines recettes : pâtes, à l'apéro avec des crudités ou des toasts...
L'astuce du chef
Le pesto de butternut se conserve au frais pendant une semaine environ.