Miam, ce pesto à la courge butternut va sublimer vos prochaines réalisations !

Par Célia Papaïx ·

Pesto à la courge butternut

Dans des pâtes, sur des tartines, dans un risotto… Osez le pesto de butternut cet automne, c'est délicieux et facile à préparer !

Cet automne, on adopte le pesto de butternut ! Découvrez cette recette gourmande à utiliser comme un pesto classique. On peut très bien l'incorporer dans un simple plat de pâtes pour le sublimer, sur des tartines avec quelques champignons par exemple, dans un appareil à quiche pour plus d'originalité. Bref, le pesto de butternut va devenir un incontournable dans votre cuisine. Et c'est très facile et rapide à réaliser alors enfilez votre tablier, c'est parti !

Recette Pesto à la courge butternut

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de chair de butternut
  • 50 g de graines de courge
  • 50 g de parmesan
  • 5 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 gousse d'ail
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire le butternut coupé en morceaux à la vapeur ou dans une casserole d'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit tendre (environ 20 minutes, selon la taille des morceaux).
2
Égoutter et laisser refroidir.
3
Déposer dans le bol d'un mixeur et ajouter les graines de courge, le parmesan, l'huile d'olive et la gousse d'ail pelée et écrasée.
4
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse (ajuster en huile d'olive si la consistance est trop épaisse). Assaisonner, goûter et rectifier si besoin.
5
Mettre en pot et utiliser pour vos prochaines recettes : pâtes, à l'apéro avec des crudités ou des toasts...
L'astuce du chef
Le pesto de butternut se conserve au frais pendant une semaine environ.
FacileAutomneVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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