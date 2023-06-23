Voici la VRAIE recette traditionnelle du pesto alla genovese !

Importée directement d'Italie, le pesto alla genovese est très facile à préparer à la maison ! Une fois que vous aurez dégusté cette recette facile et très savoureuse, vous ne pourrez plus vous en passer.
Pour préparer un pesto alla genovese traditionnel et ultra-gourmand, il vous faudra seulement sept ingrédients : du basilic frais, de l'ail, de l'huile d'olive extra-vierge, du gros sel, du parmesan, du pecorino et des pignons de pin. C'est tout ! Et on utilise un mortier car cela permet d'éviter l'oxydation des feuilles de basilic (contrairement au mixeur). Le pesto alla genovese est une recette italienne traditionnelle que l'on peut utiliser dans de nombreuses préparations : tiramisu salé aux légumes, pâtes, brioche perdue… Vous verrez, c'est tellement meilleur fait maison et c'est vraiment très simple à cuisiner ! Pour varier les plaisirs et les saveurs, n'hésitez pas à préparer un pesto rosso (avec des tomates séchées) ou encore un pesto à l'ail des ours très parfumé.
Recette Pesto alla genovese
Ingrédients
- 2 gousses d'ail
- 2 pincées de gros sel
- 1 c. à soupe de pignons de pin
- 50 g de basilic frais
- 6 c. à soupe de parmesan râpé
- 2 c. à soupe de pecorino râpé
- 10 c. à soupe de huile d'olive extra-vierge
Préparation
1
Peler et dégermer les gousses d'ail. Les écraser dans un mortier avec le gros sel jusqu'à l'obtention d'une "pâte".
2
Ajouter les pignons de pin et écraser pour obtenir une crème lisse.
3
Laver et sécher les feuilles de basilic. Les ajouter dans le mortier et écraser en faisant des mouvements circulaires en ramenant les feuilles vers les parois.
4
Quand le mélange est lisse, ajouter le parmesan et le pecorino puis continuer de mélanger avec le pilon du mortier. Verser l'huile d'olive en filet pour l'incorporer à la préparation.
5
Le pesto alla genovese est prêt lorsqu'il est bien lisse et homogène. Conserver au frais.