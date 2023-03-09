Partagez une pizza au poulet et aux champignons pour une soirée gourmande et conviviale !

Préparez en un rien temps une pizza au poulet et aux champignons. Vous allez vous régaler avec cette recette facile à faire à la maison !
Les pizzas, c'est toujours une bonne idée quand on reçoit des amis pour un dîner vite fait bien fait ! Ce plat convivial et généreux peut vraiment se décliner à l'infini mais aujourd'hui, on se lance dans une version crémeuse au poulet et aux champignons. Très simple et rapide à réaliser, vous allez ravir les papilles de tout le monde avec cette idée gourmande ! Pour une version plus healthy mais tout aussi gourmande, craquez pour la pizza à la patate douce. Et si vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord sur la garniture de votre pizza, découvrez notre pizza couronne multigoûts !
Recette Pizza au poulet et aux champignons
Ingrédients
- 1 oignon
- 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 2 escalopes de poulet
- 2 noix de beurre
- sel, poivre
- 1 pâte à pizza
- 200 g de champignons de Paris
- quelques olives
- Mozzarella râpée
Préparation
1
Faire fondre l'oignon dans une noix de beurre puis ajouter la crème fraîche. Saler, poivrer et réserver.
2
Couper le poulet en petits dés et les faire cuire dans une poêle avec une noix de beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Assaisonner.
3
Étaler la crème aux oignons sur la pâte à pizza puis parsemer de morceaux de poulet et de champignons fraichement émincés.
4
Ajouter quelques olives noires et saupoudrer de mozzarella râpée avant d'enfourner 15 à 20 minutes à 210°C.
5
La pizza doit être bien dorée. Servir aussitôt !