Pizza maison à la truffe et aux champignons : une recette gourmande et parfumée très simple

Par Célia Papaïx ·

Envie de surprendre vos papilles sans passer des heures en cuisine ? Cette pizza maison à la truffe et aux champignons allie simplicité et raffinement ! Avec sa pâte fine, ses champignons bien dorés et sa crème parfumée à la truffe, c'est un plat qui sent bon la gourmandise et qui fait toujours son petit effet. Réconfortante, savoureuse et pleine de caractère, cette recette met vraiment tout le monde d'accord autour de la table ! On vous conseille d'ajouter une petite poignée de roquette sur la pizza avant de la déguster, c'est trop bon.

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 boule de pâte à pizza
  • 150 g de champignons de Paris
  • 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • 1 c. à café de huile de truffe
  • 1 c. à café de sauce tartufata
  • 1 boule de mozzarella
  • poivre noir
  • persil frais

Préparation

1
Préchauffer le four à 220°C.
2
Faire revenir les champignons de Paris émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils rendent leur eau et qu'ils soient bien dorés.
3
Étaler la pâte à pizza sur un plan de travail de fariné puis napper de crème fraîche mélangée à l'huile de truffe et la sauce tartufata.
4
Ajouter les champignons dorés ainsi que la mozzarella déchirée.
5
Enfourner 12 à 15 minutes pour que la pâte à pizza soit bien dorée et le fromage fondu. Poivrer généreusement et saupoudrer de persil ciselé.
6
Arroser avec un peu d'huile de truffe avant de servir.
Pizza Facile Rapide
