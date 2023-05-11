Une poêlée de gnocchis express aux petits pois et champignons pour se régaler sans prise de tête !

Par Célia Papaïx ·

Poêlée de gnocchis aux petits pois et champignons

Voici une idée de recette économique à découvrir pour le dîner : des gnocchis poêlés aux petits pois et champignons. Super facile et super rapide à faire !

Croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ces gnocchis poêlés vont régaler vos papilles à l'heure du dîner ! On ajoute quelques petits pois frais encore croquants, des champignons poêlés, des morceaux de poitrine fumée pour la gourmande et voilà. Le tour est joué ! Une assiette complète et vraiment délicieuse pour un repas express. Pour rougir de gourmandise en moins de 15 minutes, osez les gnocchis au chorizo ! Et si vous voulez craquer sans culpabiliser, voici une recette healthy et pas chère : des gnocchis au thon et aux tomates cerises.

Recette Poêlée de gnocchis aux petits pois et champignons

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de gnocchis
  • 8 champignons de Paris frais
  • 4 tranches de poitrine fumée
  • 100 g de petits pois frais
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 30 g de parmesan
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire les gnocchis dans un grand volume d'eau salée bouillante jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface.
2
Égoutter les gnocchis et les faire poêler avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 5 minutes à feu moyen/fort en remuant régulièrement.
3
Laver les champignons et les détailler en morceaux. Dans une poêle, ajouter les champignons et la poitrine fumée en dés avec le reste d'huile d'olive et faire revenir quelques minutes.
4
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes pour qu'ils restent encore croquants. Égoutter et ajouter dans la poêle avec les champignons et la poitrine fumée.
5
Quand les gnocchis sont bien dorés, ajouter les légumes puis assaisonner de sel et de poivre. Laisser revenir encore 2 à 3 minutes en remuant.
6
Servir avec du parmesan !
L'astuce du chef
Pour une version végétarienne, vous pouvez enlever la poitrine fumée.
FacileRapideLégumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Poêlée de pois chiches et de poivrons aux oeufs
Poêlée de pois chiches et de poivrons aux oeufs
Poêlée de champignons, châtaignes et patates douces
Poêlée de champignons, châtaignes et patates douces
Velouté courgettes petits pois
Velouté courgettes petits pois
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Frittata de petits pois et pommes de terre
Frittata de petits pois et pommes de terre
Muffins aux petits pois, lardons et champignons
Muffins aux petits pois, lardons et champignons
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Foie gras poêlée aux pommes
Foie gras poêlée aux pommes
Quiche aux petits pois, carottes et chèvre
Quiche aux petits pois, carottes et chèvre