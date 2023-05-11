Une poêlée de gnocchis express aux petits pois et champignons pour se régaler sans prise de tête !

Voici une idée de recette économique à découvrir pour le dîner : des gnocchis poêlés aux petits pois et champignons. Super facile et super rapide à faire !
Croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ces gnocchis poêlés vont régaler vos papilles à l'heure du dîner ! On ajoute quelques petits pois frais encore croquants, des champignons poêlés, des morceaux de poitrine fumée pour la gourmande et voilà. Le tour est joué ! Une assiette complète et vraiment délicieuse pour un repas express. Pour rougir de gourmandise en moins de 15 minutes, osez les gnocchis au chorizo ! Et si vous voulez craquer sans culpabiliser, voici une recette healthy et pas chère : des gnocchis au thon et aux tomates cerises.
Recette Poêlée de gnocchis aux petits pois et champignons
Ingrédients
- 400 g de gnocchis
- 8 champignons de Paris frais
- 4 tranches de poitrine fumée
- 100 g de petits pois frais
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 30 g de parmesan
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les gnocchis dans un grand volume d'eau salée bouillante jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface.
2
Égoutter les gnocchis et les faire poêler avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 5 minutes à feu moyen/fort en remuant régulièrement.
3
Laver les champignons et les détailler en morceaux. Dans une poêle, ajouter les champignons et la poitrine fumée en dés avec le reste d'huile d'olive et faire revenir quelques minutes.
4
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes pour qu'ils restent encore croquants. Égoutter et ajouter dans la poêle avec les champignons et la poitrine fumée.
5
Quand les gnocchis sont bien dorés, ajouter les légumes puis assaisonner de sel et de poivre. Laisser revenir encore 2 à 3 minutes en remuant.
6
Servir avec du parmesan !
L'astuce du chef
Pour une version végétarienne, vous pouvez enlever la poitrine fumée.