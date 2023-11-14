Vous allez succomber à cette recette de polenta crémeuse accompagnée de butternut rôtie aux épices !

C'est un plat réconfortant et très gourmand à essayer de toute urgence. C'est parti pour une polenta version automne avec de la courge butternut aux épices !
Vous ne savez pas comment cuisiner la polenta ? Essayez cette recette ultra-crémeuse servie de butternut rôtie aux épices. Original et gourmand, ce plat fera saliver toutes les papilles autour de la table ! N'hésitez pas à varier les plaisirs côté épices selon vos préférences. Ce plat est très simple et rapide à préparer, vous n'allez pas vous en lasser. Pour encore plus d'originalité à l'heure du dîner, osez le croque-monsieur de polenta ! Une recette qui plaira aux petits et grands gourmands.
Recette Polenta crémeuse à la butternut rôtie aux épices
Ingrédients
- 200 g de butternut
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 1 pincée de paprika
- 1 pincée de curcuma
- 1 pincée de curry
- Pour la polenta :
- 300 ml de lait
- 200 ml de crème liquide entière
- 500 ml de eau
- 1 cube de bouillon de légumes
- 1 c. à soupe de beurre
- 250 g de polenta
- 50 g de parmesan
- sel, poivre
Préparation
1
Découper la courge butternut en cubes et faire cuire à la vapeur ou dans un grand volume d'eau bouillante pendant 15 minutes.
2
Pendant ce temps, émincer l'oignon et la gousse d'ail. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir l'oignon et l'ail.
3
Ajouter les épices et les cubes de butternut. Mélanger et laisser cuire une dizaine de minutes à feu moyen/vif en mélangeant régulièrement.
4
Dans une casserole, faire chauffer le lait, la crème, l'eau et le beurre avec le cube de bouillon.
5
Une fois le mélange à ébullition, verser la polenta en pluie et fouetter. Quand la polenta devient épaisse et se "décroche" des bords, retirer du feu.
6
Ajouter le parmesan, saler et poivrer.
7
Servir la polenta avec la butternut rôties aux épices immédiatement.