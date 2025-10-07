Bowl automnal quinoa et courge rôtie : la recette healthy et rapide

Par Célia Papaïx
·Publié le 07/10/2025 à 10:00
Le bowl automnal au quinoa et courge rôtie est la recette parfaite pour allier plaisir et équilibre nutritionnel ! Ce buddha bowl végétarien célèbre les saveurs d'automne avec de la courge butternut rôtie au four, du quinoa moelleux, des graines de grenade croquantes et une sauce tahini crémeuse irrésistible. Prêt en seulement 30 minutes de préparation active, ce plat complet et coloré convient parfaitement aux déjeuners pressés ou aux dîners légers. Économique et facile à personnaliser selon vos goûts, ce bowl automnal deviendra rapidement votre allié pour des repas sains et gourmands. En cuisine !