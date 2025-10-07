Bowl automnal quinoa et courge rôtie : la recette healthy et rapide

Par Célia Papaïx ·

Bowl automnal quinoa, courge rôtie et sauce tahini

Le bowl automnal au quinoa et courge rôtie est la recette parfaite pour allier plaisir et équilibre nutritionnel ! Ce buddha bowl végétarien célèbre les saveurs d'automne avec de la courge butternut rôtie au four, du quinoa moelleux, des graines de grenade croquantes et une sauce tahini crémeuse irrésistible. Prêt en seulement 30 minutes de préparation active, ce plat complet et coloré convient parfaitement aux déjeuners pressés ou aux dîners légers. Économique et facile à personnaliser selon vos goûts, ce bowl automnal deviendra rapidement votre allié pour des repas sains et gourmands. En cuisine !

Recette Bowl automnal quinoa, courge rôtie et sauce tahini

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de quinoa
  • 400 g de courge butternut
  • 100 g de pousses d'épinards
  • 1/2 grenade
  • 50 g de feta
  • 30 g de graines de courge
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • Pour la sauce :
  • 3 c. à soupe de tahini
  • 2 c. à soupe de jus de citron
  • 1 gousse d'ail
  • 3 ou 4 c. à soupe de eau
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Couper la butternut en cubes de 2 cm et les disposer sur une plaque. Arroser d'huile d'olive, saler et poivrer puis enfourner 25 minutes en remuant à mi-cuisson.
3
Rincer le quinoa à l'eau froide. Le faire cuire dans 300 ml d'eau bouillante salée pendant 12 minutes. Égoutter et laisser reposer 5 minutes à couvert pour conserver son moelleux.
4
Dans un bol, mélanger le tahini, le jus de citron et l'ail pressé. Ajouter l'eau progressivement en fouettant jusqu'à obtenir une sauce crémeuse. Saler et poivrer.
5
Faire griller les graines de courge à sec dans une poêle pendant 2 à 3 minutes.
6
Dans des grands bols, répartir le quinoa, les pousses d'épinards, la courge rôtie, les graines de grenade et la feta émiettée. Ajouter les graines de courge torréfiées puis arroser de sauce au tahini.
7
Déguster aussitôt !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Salade Légumes Végétarien Facile Rapide Healthy Minceur Automne
Plus de recettes
Soupe laksa au tofu fumé et à la courge rôtie
Soupe laksa au tofu fumé et à la courge rôtie
Aubergine rôtie et sauce au yaourt
Aubergine rôtie et sauce au yaourt
Buddha bowl aux falafels, houmous rose, avocat-quinoa au curry
Buddha bowl aux falafels, houmous rose, avocat-quinoa au curry
Dinde rôtie avec sa sauce aux canneberges
Dinde rôtie avec sa sauce aux canneberges
Courge spaghetti à la sauce salsa
Courge spaghetti à la sauce salsa
Patate douce rôtie et sauce yaourt pesto
Patate douce rôtie et sauce yaourt pesto
Bowl automnal quinoa, courge rôtie et sauce tahini
Bowl automnal quinoa, courge rôtie et sauce tahini
Smoothie bowl automnal
Smoothie bowl automnal
Salade de pommes de terre au chou rouge et sauce au curcuma et tahini
Salade de pommes de terre au chou rouge et sauce au curcuma et tahini
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa