Buddha bowl au quinoa et patate douce : la recette healthy de saison facile et savoureuse

Buddha bowl d'automne au quinoa, patate douce rôtie et feta

Ce buddha bowl d'automne au quinoa, patate douce rôtie et feta est la recette parfaite pour allier équilibre et gourmandise dans la même assiette ! Riche en fibres, coloré et plein de saveurs, ce bowl healthy se prépare facilement à l'avance pour un déjeuner sain et rassasiant. Vous n'aurez qu'à faire cuire tous vos ingrédients et à composer votre assiette pour le déjeuner ou le dîner. C'est une explosion de textures et de couleurs dans votre assiette, laissez-vous tenter ! Et surtout, n'hésitez pas à varier les garnitures selon la saison et ce que vous avez dans votre frigo.

Recette Buddha bowl d'automne au quinoa, patate douce rôtie et feta

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 grosse patate douce
  • 100 g de quinoa
  • 1 avocat
  • 80 g de feta
  • 1 poignées de pousses d'épinards
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à soupe de miel
  • graines de sésame (optionnel)
  • sel, poivre
  • 1 pincée de paprika
  • 1 jus de citron

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Éplucher et couper la patate douce en cubes. Arroser d'huile d'olive, de miel et de paprika puis assaisonner de sel et poivre à convenance. Bien mélanger.
3
Déposer sur une plaque de cuisson et enfourner 25 à 30 minutes pour que les cubes de patate douce soient bien tendres.
4
Faire cuire le quinoa selon les instructions du paquet. Égoutter et réserver.
5
Dans deux grands bols, verser une base de quinoa puis ajouter de la patate douce rôtie, de la feta émiettée, des lamelles d'avocat et des pousses d'épinards.
6
Arroser avec un léger filet d'huile d'olive et un peu de jus de citron et saupoudrer de graines de sésame avant de déguster tiède ou froid.
