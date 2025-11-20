Buddha bowl au quinoa et patate douce : la recette healthy de saison facile et savoureuse

Par Célia Papaïx
·Publié le 20/11/2025 à 10:03
Ce buddha bowl d'automne au quinoa, patate douce rôtie et feta est la recette parfaite pour allier équilibre et gourmandise dans la même assiette ! Riche en fibres, coloré et plein de saveurs, ce bowl healthy se prépare facilement à l'avance pour un déjeuner sain et rassasiant. Vous n'aurez qu'à faire cuire tous vos ingrédients et à composer votre assiette pour le déjeuner ou le dîner. C'est une explosion de textures et de couleurs dans votre assiette, laissez-vous tenter ! Et surtout, n'hésitez pas à varier les garnitures selon la saison et ce que vous avez dans votre frigo.