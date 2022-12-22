On craque pour ces pop cakes de Noël, des douceurs régressives, gourmandes et festives !

Par Célia Papaïx ·

Pop cakes de Noël

Voici un dessert magique pour Noël : des pop cakes ultra-festifs ! Une activité en cuisine à partager avec les enfants pour un goûter merveilleux à l'heure des fêtes de fin d'année.

Pour réaliser des pop cakes, rien de plus simple ! On émiette un reste de gâteau (quatre-quarts, moelleux au chocolat…) et on le «reconstitue» avant de décorer nos pop cakes comme bon nous semble ! Le plus important pour cette recette ? Laisser libre cours à votre imagination ! À vous de créer les sucettes les plus mignonnes et festives pour Noël. Petits et grands gourmands vont adorer ces créations magiques. N'hésitez pas à proposer également des petits biscuits aux épices de Noël et à la confiture pour régaler les papilles de vos invités !

Recette Pop cakes de Noël

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de quatre-quart
  • 30 g de mascarpone
  • 240 g de chocolat (noir ou blanc)
  • Pour décorer : vermicelles, billes de chocolat...

Préparation

1
Émietter le quatre-quart à la main et le mélanger avec le mascarpone et 40 g de chocolat fondu.
2
Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Former des boules de la taille d'une noix environ avec les mains et réserver au moins une heure au frais.
3
Piquer les boules sur un bâton de sucette.
4
Tremper les pop cakes dans le chocolat fondu et saupoudrer de vermicelles arc-en-ciel rapidement pour les faire coller.
5
Décorer selon vos envies et surtout, faites-vous plaisir !
NoëlGâteauGouterFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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