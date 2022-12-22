On craque pour ces pop cakes de Noël, des douceurs régressives, gourmandes et festives !

Voici un dessert magique pour Noël : des pop cakes ultra-festifs ! Une activité en cuisine à partager avec les enfants pour un goûter merveilleux à l'heure des fêtes de fin d'année.
Pour réaliser des pop cakes, rien de plus simple ! On émiette un reste de gâteau (quatre-quarts, moelleux au chocolat…) et on le «reconstitue» avant de décorer nos pop cakes comme bon nous semble ! Le plus important pour cette recette ? Laisser libre cours à votre imagination ! À vous de créer les sucettes les plus mignonnes et festives pour Noël. Petits et grands gourmands vont adorer ces créations magiques. N'hésitez pas à proposer également des petits biscuits aux épices de Noël et à la confiture pour régaler les papilles de vos invités !
Recette Pop cakes de Noël
Ingrédients
- 200 g de quatre-quart
- 30 g de mascarpone
- 240 g de chocolat (noir ou blanc)
- Pour décorer : vermicelles, billes de chocolat...
Préparation
1
Émietter le quatre-quart à la main et le mélanger avec le mascarpone et 40 g de chocolat fondu.
2
Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Former des boules de la taille d'une noix environ avec les mains et réserver au moins une heure au frais.
3
Piquer les boules sur un bâton de sucette.
4
Tremper les pop cakes dans le chocolat fondu et saupoudrer de vermicelles arc-en-ciel rapidement pour les faire coller.
5
Décorer selon vos envies et surtout, faites-vous plaisir !