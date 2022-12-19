Craquez pour les biscuits de Noël à la confiture, aussi mignons que gourmands !

Parce que Noël ne serait pas Noël sans ses fameux biscuits, on vous promet un moment magique avec cette recette aux épices et à la confiture ! Un véritable délice !
Qui dit fêtes de fin d'année dit aussi biscuits de Noël ! On les adore sous toutes leurs formes : aux épices, à la vanille, au chocolat… Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est LE délice par excellence pour les vacances de Noël ! Surtout avec un bon lait de poule maison. Aujourd'hui on vous propose une recette épicée et fourrée à la confiture de votre choix (à l'orange c'est merveilleux, on dit ça comme ça…). À vous de jouer pour faire craquer toutes les papilles de la famille !
Recette Biscuits de Noël à la confiture
Ingrédients
- 250 g de sucre
- 200 g de beurre mou
- 2 oeufs
- 1 clémentine
- 500 g de farine
- 2 c. à café de cannelle en poudre
- 1/2 c. à café de cardamome en poudre
- 1 pincée de gingembre en poudre
- Confiture
- sucre glace
Préparation
1
Battre le sucre avec le beurre mou et les oeufs jusqu'à ce le mélange blanchisse.
2
Ajouter le zeste de clémentine puis incorporer petit à petit la farine tamisée et mélangée aux épices (cannelle, cardamome, gingembre). Pétrir pour obtenir une pâte souple et homogène.
3
Filmer et laisser reposer 2 heures au frais.
4
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm.
5
Découper la moitié des biscuits avec un emporte pièce de la forme de votre choix (étoile, rond, sapin...).
6
Pour l'autre moitié, détailler la même forme et faire une empreinte à l'intérieur. Déposer le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner à 170°C pendant 12 minutes.
7
Laisser les biscuits refroidir. Étaler de la confiture sur les biscuits entiers et refermer avec un biscuit troué.
8
Saupoudrer de sucre glace et déguster !