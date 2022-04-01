On dit oui à la quiche aux asperges et aux champignons facile à faire pour le dîner

Pour fêter le retour des asperges sur les étals, on se prépare une délicieuse quiche avec des champignons grillés, c'est trop gourmand.
Vertes ou blanches, on adore les asperges ! En vinaigrette, avec une sauce hollandaise pour plus de gourmandise, enroulées de bacon ou en quiche comme la recette du jour, les asperges ont tout pour faire rougir de plaisir nos papilles. Et promis, vous ne serez plus une quiche en cuisine avec cette quiche aux asperges et aux champignons grillés ! Très facile à préparer et encore plus facile à dévorer, ce plat riche en saveurs printanières. Si vous avez du mal avec la cuisson des asperges, retrouvez tous nos conseils par ici.
Recette Quiche asperges champignons
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 10 asperges vertes
- 200 g de champignons de Paris
- 3 oeufs
- 200 ml de crème liquide
- 1 poignée fromage râpé
- sel, poivre
Préparation
1
Étaler la pâte dans un moule à tarte puis préchauffer le four à 180°C.
2
Laver puis couper les extrémités des asperges. Les faire cuire 2 à 4 minutes dans un grand volume d'eau salée bouillante pour qu'elles soient "al dente". Elles doivent rester croquantes.
3
Les égoutter puis les plonger dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson et conserver la belle couleur verte. Égoutter puis sécher.
4
Laver et couper les champignons en quatre. Les faire griller quelques minutes à la poêle puis les disperser sur la pâte brisée avec les asperges.
5
Battre les oeufs avec la crème liquide. Saler, poivrer et ajouter le fromage râpé puis verser sur la quiche.
6
Enfourner 30 à 35 minutes et déguster chaud ou froid !