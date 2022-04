On dit oui à la quiche aux asperges et aux champignons facile à faire pour le dîner

Pour fêter le retour des asperges sur les étals, on se prépare une délicieuse quiche avec des champignons grillés, c'est trop gourmand.

Vertes ou blanches, on adore les asperges ! En vinaigrette, avec une sauce hollandaise pour plus de gourmandise, enroulées de bacon ou en quiche comme la recette du jour, les asperges ont tout pour faire rougir de plaisir nos papilles. Et promis, vous ne serez plus une quiche en cuisine avec cette quiche aux asperges et aux champignons grillés ! Très facile à préparer et encore plus facile à dévorer, ce plat riche en saveurs printanières. Si vous avez du mal avec la cuisson des asperges, retrouvez tous nos conseils par ici.