Mettez du soleil dans votre assiette avec cette quiche sans pâte aux légumes d'été !

Par Célia Papaïx ·

Quiche sans pâte aux légumes

On profite des légumes d'été pour réaliser une quiche sans pâte et pourtant très gourmande !

Poivrons, courgettes, olives. Trois légumes pour une quiche pleine de saveurs ! Le soleil s'invite à table avec cette recette gourmande et légère, parfaite pour les journées d'été. Vous n'allez plus vous en passer et vous pourrez varier les légumes au gré de vos envies, c'est vraiment trop bon ! Retrouvez également toutes nos idées de quiches sans pâte, c'est hyper facile à faire à la maison. Continuez de mettre du soleil dans vos assiettes avec ces gnocchis aux légumes d'été, un plat riche en parfums d'été !

Recette Quiche sans pâte aux légumes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 1 poivron rouge
  • 1 courgette
  • 1 poignée d'olives noires
  • 4 oeufs
  • 250 ml de crème liquide
  • 100 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 100 g de fromage râpé
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Ajouter l'oignon et l'ail émincé et laisser revenir quelques minutes.
2
Pendant ce temps, épépiner et retirer les parties blanches du poivron. Le couper en petits cubes et les ajouter dans la poêle. Réduire le feu. Laver et couper la courgette en petits dés, les mettre également dans la poêle. Laisser cuire quelques minutes.
3
Battre les oeufs avec la crème liquide. Incorporer la farine et la levure puis mélanger. Ajouter le fromage râpé, assaisonner de sel et de poivre puis mettre les légumes cuits dans la préparation.
4
Verser le tout dans un moule huilé ou recouvert de papier cuisson puis enfourner 35 minutes à 190°C.
QuicheétéRapideLégumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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