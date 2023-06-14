Le risotto au cabillaud et aux petits pois, une recette printanière et gourmande à découvrir rapidement !

Par Célia Papaïx ·

Risotto au cabillaud et petits pois

Ce plat léger et gourmand est facile à faire et saura ravir les papilles des petits et grands gourmands !

Vous cherchez une nouvelle recette de risotto pour les beaux jours ? On vous propose une version au cabillaud et aux petits pois ! C'est vraiment un délice pour les fins gourmets et tellement simple à refaire chez vous, pas de panique. Le risotto est crémeux, les petits pois sont légèrement croquants, le cabillaud est fondant… Bref, vous allez vous régaler à tous les coups ! Une recette spéciale pour les beaux jours, tout comme ce risotto végétarien aux courgettes qui vous fera voir la vie en vert.

Recette Risotto au cabillaud et petits pois

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 échalote
  • 250 g de riz à risotto (arborio)
  • 15 cl de vin blanc
  • 1 l de bouillon de légumes
  • 100 g de petits pois écossés
  • 400 g de dos de cabillaud
  • 1 citron jaune
  • huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer l'échalote finement et la faire revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le riz à risotto et le laisser nacrer pendant 3 minutes, jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
2
Verser le vin blanc et laisser évaporer complètement. Ajouter du bouillon de légumes chaud, louche par louche. Remuer et laisser le liquide s'absorber avant de verser une nouvelle louche de bouillon.
3
Ajouter les petits pois 10 minutes avant la cuisson.
4
Faire cuire le dos de cabillaud dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Il doit être bien nacré des deux côtés.
5
Saler et poivrer le risotto puis râper les zestes de citron. Servir avec un morceau de cabillaud, salé et poivré lui aussi.
RisottoPoissonFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Risotto de coquillettes aux lardons, à la crème et aux petits pois
Risotto de coquillettes aux lardons, à la crème et aux petits pois
Velouté courgettes petits pois
Velouté courgettes petits pois
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Frittata de petits pois et pommes de terre
Frittata de petits pois et pommes de terre
Samoussas au chèvre frais petits pois
Samoussas au chèvre frais petits pois
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Risotto aux petits pois, courgette et chèvre
Risotto aux petits pois, courgette et chèvre
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Salade de riz aux petits pois et au thon
Salade de riz aux petits pois et au thon
Velouté de petits pois au citron et au basilic
Velouté de petits pois au citron et au basilic