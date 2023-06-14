Le risotto au cabillaud et aux petits pois, une recette printanière et gourmande à découvrir rapidement !

Ce plat léger et gourmand est facile à faire et saura ravir les papilles des petits et grands gourmands !
Vous cherchez une nouvelle recette de risotto pour les beaux jours ? On vous propose une version au cabillaud et aux petits pois ! C'est vraiment un délice pour les fins gourmets et tellement simple à refaire chez vous, pas de panique. Le risotto est crémeux, les petits pois sont légèrement croquants, le cabillaud est fondant… Bref, vous allez vous régaler à tous les coups ! Une recette spéciale pour les beaux jours, tout comme ce risotto végétarien aux courgettes qui vous fera voir la vie en vert.
Recette Risotto au cabillaud et petits pois
Ingrédients
- 1 échalote
- 250 g de riz à risotto (arborio)
- 15 cl de vin blanc
- 1 l de bouillon de légumes
- 100 g de petits pois écossés
- 400 g de dos de cabillaud
- 1 citron jaune
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer l'échalote finement et la faire revenir dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le riz à risotto et le laisser nacrer pendant 3 minutes, jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
2
Verser le vin blanc et laisser évaporer complètement. Ajouter du bouillon de légumes chaud, louche par louche. Remuer et laisser le liquide s'absorber avant de verser une nouvelle louche de bouillon.
3
Ajouter les petits pois 10 minutes avant la cuisson.
4
Faire cuire le dos de cabillaud dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Il doit être bien nacré des deux côtés.
5
Saler et poivrer le risotto puis râper les zestes de citron. Servir avec un morceau de cabillaud, salé et poivré lui aussi.