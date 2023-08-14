Idée de repas minceur et gourmand : du riz aux crevettes et aux légumes, super facile et rapide à préparer

Reproduisez ce plat de riz aux crevettes et aux légumes pour un repas savoureux et sans prise de tête !
Cette assiette peu calorique est délicieuse ! Parce qu'on peut tout à fait se faire plaisir sans forcément renoncer au goût, voici une idée de recette savoureuse de riz aux crevettes et aux légumes. N'hésitez pas à ajouter les épices de votre choix pour encore plus de gourmandise sans culpabilité ! Parfaite pour le repas du soir (mais aussi pour un déjeuner sur le pouce), cette assiette peut aussi se décliner avec du poulet à la place des crevettes par exemple ou avec des pâtes et des asperges en guise de féculents et de légumes. Bref, vous voyez qu'on peut manger sainement tout en se régalant !
Recette Riz aux crevettes et aux légumes
Ingrédients
- 1/2 oignon émincé
- 1/2 poivrons rouges
- 25 g de chorizo
- 80 g de courgette
- 100 g de crevettes décortiquées
- 40 g de riz
- 1 pincée de paprika
- sel, poivre
- coriandre
Préparation
1
Dans une poêle anti-adhésive, faire revenir les oignons émincés avec le poivron coupé en dés et le chorizo taillé en cubes. Laisser cuire 2 à 3 minutes.
2
Ajouter les courgettes découpées en cubes et poursuivre la cuisson 5 minutes en remuant régulièrement.
3
Ajouter ensuite les crevettes et laisser cuire 3 à 5 minutes.
4
Faire cuire le riz selon les instructions du paquet. Égoutter et ajouter le riz dans la poêle. Saupoudrer de paprika, sel et poivre et cuire le tout pendant 5 minutes.
5
Avant de servir, parsemer de coriandre ciselée.