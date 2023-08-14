Idée de repas minceur et gourmand : du riz aux crevettes et aux légumes, super facile et rapide à préparer

Par Célia Papaïx ·

Riz aux crevettes et aux légumes

Reproduisez ce plat de riz aux crevettes et aux légumes pour un repas savoureux et sans prise de tête !

Cette assiette peu calorique est délicieuse ! Parce qu'on peut tout à fait se faire plaisir sans forcément renoncer au goût, voici une idée de recette savoureuse de riz aux crevettes et aux légumes. N'hésitez pas à ajouter les épices de votre choix pour encore plus de gourmandise sans culpabilité ! Parfaite pour le repas du soir (mais aussi pour un déjeuner sur le pouce), cette assiette peut aussi se décliner avec du poulet à la place des crevettes par exemple ou avec des pâtes et des asperges en guise de féculents et de légumes. Bref, vous voyez qu'on peut manger sainement tout en se régalant !

Recette Riz aux crevettes et aux légumes

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 oignon émincé
  • 1/2 poivrons rouges
  • 25 g de chorizo
  • 80 g de courgette
  • 100 g de crevettes décortiquées
  • 40 g de riz
  • 1 pincée de paprika
  • sel, poivre
  • coriandre

Préparation

1
Dans une poêle anti-adhésive, faire revenir les oignons émincés avec le poivron coupé en dés et le chorizo taillé en cubes. Laisser cuire 2 à 3 minutes.
2
Ajouter les courgettes découpées en cubes et poursuivre la cuisson 5 minutes en remuant régulièrement.
3
Ajouter ensuite les crevettes et laisser cuire 3 à 5 minutes.
4
Faire cuire le riz selon les instructions du paquet. Égoutter et ajouter le riz dans la poêle. Saupoudrer de paprika, sel et poivre et cuire le tout pendant 5 minutes.
5
Avant de servir, parsemer de coriandre ciselée.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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