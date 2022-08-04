Craquez pour le sandwich à la mortadelle et à la burrata crémeuse, un casse-croûte vite fait bien fait

Par Célia Papaïx ·

Sandwich à la mortadelle et à la burrata

Ultra-gourmand, crémeux et savoureux, ce sandwich aux saveurs italiennes va faire chavirer vos papilles !

Envie d'un casse-croûte sans prise de tête ? Voici le sandwich aux airs italiens le plus gourmand de la Terre ! Un peu de mortadelle savoureuse, de la burrata crémeuse, de la roquette, un filet d'huile d'olive et du pain croquant, vous allez succomber… Parfait pour une envie urgente de gourmandise ou pour un pique-nique improvisé, on adore l'idée ! Si vous voulez un sandwich plus healthy, cette recette au concombre, avocat et chèvre va retourner vos papilles. Quant au sandwich à la saucisse en forme de hérisson, il est à la fois gourmand et mignon, tout le monde va adorer !

Recette Sandwich à la mortadelle et à la burrata

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1/2 baguette de pain
  • 1 noix de beurre
  • 1 c. à soupe de sauce tomate
  • 2 tranches de mortadelle
  • 1 burrata
  • 1 poignée de roquette
  • huile d'olive

Préparation

1
Ouvrir la demi-baguette en deux et étaler le mélange beurre mou sauce tomate sur la partie inférieure.
2
Déposer la mortadelle par-dessus puis ouvrir la burrata pour en mettre partout.
3
Ajouter la roquette et arroser d'un filet d'huile d'olive. Refermer et déguster aussitôt !
SandwichFromageViande
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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