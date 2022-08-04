Craquez pour le sandwich à la mortadelle et à la burrata crémeuse, un casse-croûte vite fait bien fait

Ultra-gourmand, crémeux et savoureux, ce sandwich aux saveurs italiennes va faire chavirer vos papilles !
Envie d'un casse-croûte sans prise de tête ? Voici le sandwich aux airs italiens le plus gourmand de la Terre ! Un peu de mortadelle savoureuse, de la burrata crémeuse, de la roquette, un filet d'huile d'olive et du pain croquant, vous allez succomber… Parfait pour une envie urgente de gourmandise ou pour un pique-nique improvisé, on adore l'idée ! Si vous voulez un sandwich plus healthy, cette recette au concombre, avocat et chèvre va retourner vos papilles. Quant au sandwich à la saucisse en forme de hérisson, il est à la fois gourmand et mignon, tout le monde va adorer !
Recette Sandwich à la mortadelle et à la burrata
Ingrédients
- 1/2 baguette de pain
- 1 noix de beurre
- 1 c. à soupe de sauce tomate
- 2 tranches de mortadelle
- 1 burrata
- 1 poignée de roquette
- huile d'olive
Préparation
1
Ouvrir la demi-baguette en deux et étaler le mélange beurre mou sauce tomate sur la partie inférieure.
2
Déposer la mortadelle par-dessus puis ouvrir la burrata pour en mettre partout.
3
Ajouter la roquette et arroser d'un filet d'huile d'olive. Refermer et déguster aussitôt !