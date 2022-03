Voyez la vie en vert avec ce sandwich au concombre et à l'avocat, il vous rendra complètement chèvre !

Pour une pause déjeuner pressée ou pour une soirée plateau télé, ce sandwich vert au concombre et à l'avocat est un véritable délice ! Le tout, sans exploser les calories !

Un sandwich, ça peut vite devenir lourd et calorique si on commence à ajouter de la sauce, du (ou des) fromage, des pommes de terre… Pour profiter à fond sans culpabiliser, on dit oui au pain complet ou aux céréales ! Alors oui le sandwich à la saucisse c'est trop bon. Mais ce sandwich healthy au concombre, avocat et fromage de chèvre frais est tout aussi gourmand ! Vous pouvez également vous faire plaisir avec cette version aux crevettes. Et pour aller plus loin, découvrez le sandwich le moins calorique à adopter pour votre prochaine pause déjeuner !