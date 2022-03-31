Voyez la vie en vert avec ce sandwich au concombre et à l'avocat, il vous rendra complètement chèvre !

Pour une pause déjeuner pressée ou pour une soirée plateau télé, ce sandwich vert au concombre et à l'avocat est un véritable délice ! Le tout, sans exploser les calories !
Un sandwich, ça peut vite devenir lourd et calorique si on commence à ajouter de la sauce, du (ou des) fromage, des pommes de terre… Pour profiter à fond sans culpabiliser, on dit oui au pain complet ou aux céréales ! Alors oui le sandwich à la saucisse c'est trop bon. Mais ce sandwich healthy au concombre, avocat et fromage de chèvre frais est tout aussi gourmand ! Vous pouvez également vous faire plaisir avec cette version aux crevettes. Et pour aller plus loin, découvrez le sandwich le moins calorique à adopter pour votre prochaine pause déjeuner !
Recette Sandwich healthy concombre avocat chèvre
Ingrédients
- 4 tranches de pain aux céréales
- 1/2 concombres
- 1 avocat
- 1 citron
- 50 g de chèvre frais
- huile d'olive
Préparation
1
Faire griller les tranches de pain quelques minutes.
2
Laver le demi-concombre et le couper en rondelles. Trancher l'avocat finement et l'arroser de jus de citron pour qu'il ne noircisse pas.
3
Verser un très léger filet d'huile d'olive sur une tranche de pain puis déposer les lamelles d'avocats puis les rondelles de concombre.
4
Tartiner les autres tranches avec le chèvre frais, refermer le sandwich et déguster !