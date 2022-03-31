Voyez la vie en vert avec ce sandwich au concombre et à l'avocat, il vous rendra complètement chèvre !

Par Célia Papaïx ·

Sandwich healthy concombre avocat chèvre

Pour une pause déjeuner pressée ou pour une soirée plateau télé, ce sandwich vert au concombre et à l'avocat est un véritable délice ! Le tout, sans exploser les calories !

Un sandwich, ça peut vite devenir lourd et calorique si on commence à ajouter de la sauce, du (ou des) fromage, des pommes de terre… Pour profiter à fond sans culpabiliser, on dit oui au pain complet ou aux céréales ! Alors oui le sandwich à la saucisse c'est trop bon. Mais ce sandwich healthy au concombre, avocat et fromage de chèvre frais est tout aussi gourmand ! Vous pouvez également vous faire plaisir avec cette version aux crevettes. Et pour aller plus loin, découvrez le sandwich le moins calorique à adopter pour votre prochaine pause déjeuner !

Recette Sandwich healthy concombre avocat chèvre

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 tranches de pain aux céréales
  • 1/2 concombres
  • 1 avocat
  • 1 citron
  • 50 g de chèvre frais
  • huile d'olive

Préparation

1
Faire griller les tranches de pain quelques minutes.
2
Laver le demi-concombre et le couper en rondelles. Trancher l'avocat finement et l'arroser de jus de citron pour qu'il ne noircisse pas.
3
Verser un très léger filet d'huile d'olive sur une tranche de pain puis déposer les lamelles d'avocats puis les rondelles de concombre.
4
Tartiner les autres tranches avec le chèvre frais, refermer le sandwich et déguster !
SandwichHealthyPas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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