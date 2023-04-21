Cette sangria aux fraises et à la rhubarbe va vous faire rougir de plaisir !

Un cocktail rafraîchissant, fruité et gourmand facile à faire pour se retrouver entre amis !
Fraises + rhubarbe, c'est un combo qui marche à tous les coups ! Alors sirotez (avec modération quand même) cette merveilleuse sangria aux fruits ! Après la version très gourmande aux framboises et à la pêche, cette nouvelle recette aux fraises et à la rhubarbe va vous faire rougir de plaisir. Vous pourrez toujours proposer une citronnade sans alcool à la rhubarbe à vos invités. Ou alors un cocktail à la tequila et à la fraise prêt en 5 minutes !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Sangria aux fraises et à la rhubarbe
Ingrédients
- Pour le sirop à la rhubarbe :
- 5 tiges de rhubarbe (environ 150 g)
- 240 ml de eau
- 200 g de sucre
- Pour la sangria :
- 1,5 l de vin rosé
- 120 ml de triple sec
- 60 ml de eau de vie à la pêche
- 1 jus de citron
- 4 canettes d'eau gazeuse
- 300 g de fraises en tranches
Préparation
1
Préparer le sirop de rhubarbe : porter à ébullition l'eau, les tiges de rhubarbe coupées en tronçons et le sucre. Réduire le feu et laisser mijoter 15 minutes.
2
Filtrer et laisser entièrement refroidir.
3
Réaliser la sangria : dans un grand récipient, mélanger le vin rosé avec le sirop de rhubarbe, le triple sec, l'eau de vie de pêche et le jus de citron.
4
Ajouter l'eau gazeuse et les fraises coupées en tranches. Conserver au frais.
5
Au moment de servir, ajouter beaucoup de glaçons pour garder la sangria bien fraîche !
L'astuce du chef
Vous pouvez remplacer l'eau gazeuse par du soda au citron.