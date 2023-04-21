Cette sangria aux fraises et à la rhubarbe va vous faire rougir de plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Sangria aux fraises et à la rhubarbe

Un cocktail rafraîchissant, fruité et gourmand facile à faire pour se retrouver entre amis !

Fraises + rhubarbe, c'est un combo qui marche à tous les coups ! Alors sirotez (avec modération quand même) cette merveilleuse sangria aux fruits ! Après la version très gourmande aux framboises et à la pêche, cette nouvelle recette aux fraises et à la rhubarbe va vous faire rougir de plaisir. Vous pourrez toujours proposer une citronnade sans alcool à la rhubarbe à vos invités. Ou alors un cocktail à la tequila et à la fraise prêt en 5 minutes !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Sangria aux fraises et à la rhubarbe

icone nombre de personnes 10
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le sirop à la rhubarbe :
  • 5 tiges de rhubarbe (environ 150 g)
  • 240 ml de eau
  • 200 g de sucre
  • Pour la sangria :
  • 1,5 l de vin rosé
  • 120 ml de triple sec
  • 60 ml de eau de vie à la pêche
  • 1 jus de citron
  • 4 canettes d'eau gazeuse
  • 300 g de fraises en tranches

Préparation

1
Préparer le sirop de rhubarbe : porter à ébullition l'eau, les tiges de rhubarbe coupées en tronçons et le sucre. Réduire le feu et laisser mijoter 15 minutes.
2
Filtrer et laisser entièrement refroidir.
3
Réaliser la sangria : dans un grand récipient, mélanger le vin rosé avec le sirop de rhubarbe, le triple sec, l'eau de vie de pêche et le jus de citron.
4
Ajouter l'eau gazeuse et les fraises coupées en tranches. Conserver au frais.
5
Au moment de servir, ajouter beaucoup de glaçons pour garder la sangria bien fraîche !
L'astuce du chef
Vous pouvez remplacer l'eau gazeuse par du soda au citron.
CocktailFruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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