On se régale avec une tarte rustique au sarrasin, aux fraises et à la rhubarbe, c'est trop bon

Une pâte gourmande au sarrasin, une garniture fruitée aux fraises et à la rhubarbe et le tour est joué ! Cette tarte va devenir votre nouveau goûter préféré !

À déguster chaud ou froid, ce dessert a vraiment tout pour plaire à vos papilles. On adore déjà le mélange fraise rhubarbe dans un crumble, alors dans une tarte rustique au sarrasin, on craque complètement ! Avec le retour des fraises et de la rhubarbe sur les étals, on a de quoi rougir de plaisir autour d'une petite douceur. Toutes les saveurs de cette tarte sont trop gourmandes et on ne s'en lasse pas… On pourra accompagner ce dessert d'un petit cocktail à la fraise et au gin (avec modération) pour un goûter parfait !