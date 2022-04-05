On se régale avec une tarte rustique au sarrasin, aux fraises et à la rhubarbe, c'est trop bon

Une pâte gourmande au sarrasin, une garniture fruitée aux fraises et à la rhubarbe et le tour est joué ! Cette tarte va devenir votre nouveau goûter préféré !
À déguster chaud ou froid, ce dessert a vraiment tout pour plaire à vos papilles. On adore déjà le mélange fraise rhubarbe dans un crumble, alors dans une tarte rustique au sarrasin, on craque complètement ! Avec le retour des fraises et de la rhubarbe sur les étals, on a de quoi rougir de plaisir autour d'une petite douceur. Toutes les saveurs de cette tarte sont trop gourmandes et on ne s'en lasse pas… On pourra accompagner ce dessert d'un petit cocktail à la fraise et au gin (avec modération) pour un goûter parfait !
Recette Tarte rustique sarrasin aux fraises et à la rhubarbe
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 100 g de farine
- 150 g de farine de sarrasin (blé noir)
- 125 g de beurre
- 1 pincée de sel
- 3 c. à soupe de eau
- 60 g de sucre
- Pour la garniture :
- 350 g de fraise
- 300 g de rhubarbe
- 2 c. à soupe de fécule de maïs
- 40 g de sucre
- 1/2 citrons
- 40 g de amandes en poudre
- Pour dorer :
- sucre roux
- amandes effilées
Préparation
1
Mélanger les farines avec le sel et ajouter le beurre froid coupé en petits morceaux. Du bout des doigts, mélanger pour obtenir une texture "sableuse". Faire un puits au centre et ajouter le jaune d'oeuf, l'eau et le sucre.
2
Pétrir et fraiser la pâte avec la paume de la main. Une fois bien homogène et bien souple, filmer la pâte et réserver au frais au moins 2 heures.
3
Laver, équeuter et couper les fraises en deux. Laver et couper les extrémités des tiges des rhubarbes puis les couper en morceaux de 2 cm. Verser la fécule de maïs, le sucre et le jus du demi-citron, mélanger et laisser mariner 15 minutes.
4
Sortir la pâte et l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Saupoudrer d'amandes en poudre en laissant 4 cm de bord.
5
Déposer le mélange de fraises et rhubarbe et rabattre les bords de la pâte sur la garniture. Dorer avec le jaune d'oeuf puis saupoudrer de sucre roux et d'amandes effilées.
6
Enfourner 30 minutes à 180°C.