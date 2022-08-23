Ce smoothie crémeux à la mangue vous fera passer un moment gourmand et rafraîchissant

Par Célia Papaïx ·

Smoothie à la mangue

Prêt en un rien de temps, ce smoothie à la mangue est une véritable invitation au voyage !

Pour préparer ce smoothie, rien de plus simple ! Des morceaux de mangue, une banane, du jus de mandarine et du yaourt, c'est tout ! Quelques minutes au mixeur et vous allez vous régaler. Si vous avez des fruits frais, vous pouvez tout à fait réaliser la recette. On vous conseille néanmoins d'ajouter des glaçons pour un moment rafraîchissant à la dégustation. Découvrez également la recette du sorbet à la mangue sans sorbetière, c'est super simple à refaire chez vous ! Vous connaissez le tartare de crevettes à la mangue ? Non, pas encore ? Alors vite, c'est trop gourmand !

Recette Smoothie à la mangue

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de mangue surgelée
  • 1 banane surgelée
  • 12 cl de jus de mandarine (ou d'orange)
  • 12 cl de yaourt nature

Préparation

1
Dans le bol du blender, déposer les morceaux de mangue, la banane coupée en morceaux et ajouter le jus de mandarine et le yaourt.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance bien crémeuse.
3
Servir aussitôt !
L'astuce du chef
Remplacer le yaourt par de la crème de coco !
FruitsSmoothie
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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