Ce smoothie crémeux à la mangue vous fera passer un moment gourmand et rafraîchissant

Prêt en un rien de temps, ce smoothie à la mangue est une véritable invitation au voyage !
Pour préparer ce smoothie, rien de plus simple ! Des morceaux de mangue, une banane, du jus de mandarine et du yaourt, c'est tout ! Quelques minutes au mixeur et vous allez vous régaler. Si vous avez des fruits frais, vous pouvez tout à fait réaliser la recette. On vous conseille néanmoins d'ajouter des glaçons pour un moment rafraîchissant à la dégustation. Découvrez également la recette du sorbet à la mangue sans sorbetière, c'est super simple à refaire chez vous ! Vous connaissez le tartare de crevettes à la mangue ? Non, pas encore ? Alors vite, c'est trop gourmand !
Recette Smoothie à la mangue
Ingrédients
- 250 g de mangue surgelée
- 1 banane surgelée
- 12 cl de jus de mandarine (ou d'orange)
- 12 cl de yaourt nature
Préparation
1
Dans le bol du blender, déposer les morceaux de mangue, la banane coupée en morceaux et ajouter le jus de mandarine et le yaourt.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance bien crémeuse.
L'astuce du chef
Remplacer le yaourt par de la crème de coco !