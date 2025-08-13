Smoothie bowl mangue-coco : la recette tropicale healthy et rassasiante pour le petit-déjeuner

Par Célia Papaïx
·Publié le 13/08/2025 à 12:00
Ce smoothie bowl tropical à la mangue et coco apporte une touche d'exotisme à vos matins ! Riche en vitamines, fibres et bon gras, ce petit-déjeuner healthy combine la douceur de la mangue à la saveur authentique de la noix de coco. Pour apporter du croquant et des nutriments essentiels, on mise sur des toppings à la fois gourmands et sains. Vous pourrez d'ailleurs faire votre granola maison, c'est tellement meilleur et moins sucré ! Prêt en 10 minutes, ce bowl nutritif et aussi instagrammable constitue un excellent moyen de faire le plein d'énergie naturelle dès le réveil. N'hésitez pas à varier selon les fruits de saison.