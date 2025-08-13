Smoothie bowl mangue-coco : la recette tropicale healthy et rassasiante pour le petit-déjeuner

Par Célia Papaïx ·

Smoothie bowl tropical mangue coco

Ce smoothie bowl tropical à la mangue et coco apporte une touche d'exotisme à vos matins ! Riche en vitamines, fibres et bon gras, ce petit-déjeuner healthy combine la douceur de la mangue à la saveur authentique de la noix de coco. Pour apporter du croquant et des nutriments essentiels, on mise sur des toppings à la fois gourmands et sains. Vous pourrez d'ailleurs faire votre granola maison, c'est tellement meilleur et moins sucré ! Prêt en 10 minutes, ce bowl nutritif et aussi instagrammable constitue un excellent moyen de faire le plein d'énergie naturelle dès le réveil. N'hésitez pas à varier selon les fruits de saison.

Recette Smoothie bowl tropical mangue coco

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la base :
  • 2 mangues bien mûres (ou 300 g surgelée)
  • 200 ml de lait de coco
  • 1 banane mûre
  • 2 c. à soupe de flocons d'avoine
  • 1 c. à soupe de miel (optionnel)
  • 1/2 jus de citron vert
  • Pour les toppings :
  • 50 g de noix de coco râpée
  • 2 c. à soupe de graines de chia
  • 1 kiwi
  • 100 g de fruits rouges
  • 30 g de amandes effilées
  • 2 c. à soupe de granola
  • menthe fraîche

Préparation

1
Éplucher et couper les mangues en cubes (si vous prenez des mangues fraîches, placez-les au congélateur 30 minutes pour une texture plus épaisse).
2
Peler et tailler la banane en rondelles.
3
Mixer les mangues, les bananes, le lait de coco, les flocons d'avoine et le jus de citron vert jusqu'à l'obtention d'une texture bien lisse. Ajouter le miel et mixer de nouveau.
4
Verser dans deux bols.
5
Saupoudrer de noix de coco râpée, de graines de chia, d'amandes effilées et de granola. Disposer soigneusement le kiwi coupé en tranches et les fruits rouges lavés.
6
Déguster aussitôt avec de la menthe fraîche !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Healthy Smoothie Minceur Petit-déjeuner Facile Rapide Fruits
Plus de recettes
Smoothie tropical : 7 recettes pour faire le plein de vitamines !
Smoothie tropical : 7 recettes pour faire le plein de vitamines !
Smoothie à la mangue
Smoothie à la mangue
Smoothie bowl bio aux graines de chia
Smoothie bowl bio aux graines de chia
Smoothie Bowl au chocolat et aux céréales
Smoothie Bowl au chocolat et aux céréales
7 recettes vitaminées de smoothie bowl
7 recettes vitaminées de smoothie bowl
Smoothie Bowl aux framboises, banane et aux céréales !
Smoothie Bowl aux framboises, banane et aux céréales !
Smoothie bowl tropical mangue coco
Smoothie bowl tropical mangue coco
Smoothie mangue, banane et lait de coco
Smoothie mangue, banane et lait de coco
Poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse
Poke bowl aux crevettes, mangue, avocat et pamplemousse
Smoothie bowl kaki granola
Smoothie bowl kaki granola