Le tartare de crevettes à la mangue, une entrée rafraîchissante et gourmande à dévorer sans attendre

Voici un plat raffiné et original qui plaira sans aucun doute à vos papilles (et à celles de vos convives…) !

Avec les beaux jours qui reviennent, on est à la recherche d'entrées fraîches et gourmandes pour se faire plaisir au déjeuner ou au dîner. Et avec des crevettes, on se régale à tous les coups ! Après le flan aux crevettes, vous allez adorer le tartare de crevettes à la mangue. Une entrée douce et acidulée qui ne laissera personne indifférent. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, on a une version de tartare à la mangue, avocat et feta pour régaler leurs papilles ! Vous pouvez tout à fait rester classique en choisissant le tartare de saumon à l'avocat, on en redemande toujours.