Le tartare de crevettes à la mangue, une entrée rafraîchissante et gourmande à dévorer sans attendre

Voici un plat raffiné et original qui plaira sans aucun doute à vos papilles (et à celles de vos convives…) !
Avec les beaux jours qui reviennent, on est à la recherche d'entrées fraîches et gourmandes pour se faire plaisir au déjeuner ou au dîner. Et avec des crevettes, on se régale à tous les coups ! Après le flan aux crevettes, vous allez adorer le tartare de crevettes à la mangue. Une entrée douce et acidulée qui ne laissera personne indifférent. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, on a une version de tartare à la mangue, avocat et feta pour régaler leurs papilles ! Vous pouvez tout à fait rester classique en choisissant le tartare de saumon à l'avocat, on en redemande toujours.
Recette Tartare de crevettes et mangue
Ingrédients
- 12 grosses crevettes
- 1 mangue
- 1 oignon rouge
- 2 citrons verts
- gingembre
- coriandre
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Décortiquer les crevettes, les tailler en dés puis les déposer dans un saladier.
2
Peler et couper la mangue en cubes. Émincer l'oignon et mélanger le tout avec les crevettes.
3
Arroser avec les jus des citrons verts, ajouter du gingembre râpé et de la coriandre ciselée à convenance. Verser un filet d'huile d'olive, saler, poivrer et bien mélanger.
4
Laisser au frais jusqu'à la dégustation et présenter dans des assiettes à l'aide d'un emporte-pièce.