Le tartare de crevettes à la mangue, une entrée rafraîchissante et gourmande à dévorer sans attendre

Par Célia Papaïx ·

Tartare de crevettes et mangue

Voici un plat raffiné et original qui plaira sans aucun doute à vos papilles (et à celles de vos convives…) !

Avec les beaux jours qui reviennent, on est à la recherche d'entrées fraîches et gourmandes pour se faire plaisir au déjeuner ou au dîner. Et avec des crevettes, on se régale à tous les coups ! Après le flan aux crevettes, vous allez adorer le tartare de crevettes à la mangue. Une entrée douce et acidulée qui ne laissera personne indifférent. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, on a une version de tartare à la mangue, avocat et feta pour régaler leurs papilles ! Vous pouvez tout à fait rester classique en choisissant le tartare de saumon à l'avocat, on en redemande toujours.

Recette Tartare de crevettes et mangue

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 12 grosses crevettes
  • 1 mangue
  • 1 oignon rouge
  • 2 citrons verts
  • gingembre
  • coriandre
  • huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Décortiquer les crevettes, les tailler en dés puis les déposer dans un saladier.
2
Peler et couper la mangue en cubes. Émincer l'oignon et mélanger le tout avec les crevettes.
3
Arroser avec les jus des citrons verts, ajouter du gingembre râpé et de la coriandre ciselée à convenance. Verser un filet d'huile d'olive, saler, poivrer et bien mélanger.
4
Laisser au frais jusqu'à la dégustation et présenter dans des assiettes à l'aide d'un emporte-pièce.
Poisson
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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