Une boisson rafraîchissante et multivitaminée pour faire le plein d'énergie et de gourmandise dès le petit-déjeuner.
En même pas 5 minutes, préparez un smoothie gourmand aux fruits rouges ! C'est vraiment super simple à faire à la maison et vous ne vous en passerez plus. On le déguste bien frais dès le matin ou dans la journée pour (re)faire le plein d'énergie. Les smoothies peuvent se décliner à l'infini ! Du plus healthy comme la recette du jour à la version très gourmande au chocolat et à la banane, à vous de vous faire plaisir. Adoptez le smoothie énergisant à la mangue, orange et épices, il va devenir votre meilleur allié vitaminé.
Recette Smoothie express aux fruits rouges
Ingrédients
- 75 g de mélange de fruits rouges surgelés
- 15 cl de lait (ou lait végétal)
- 1 c. à soupe de sucre vanillé (optionnel)
Préparation
1
Déposer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse. Verser un peu plus de lait si besoin.
2
Servir dans de grands verre et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Remplacer le lait (ou lait végétal) par de l'eau de coco pour une boisson encore plus rafraîchissante !