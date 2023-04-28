Smoothie aux fruits rouges prêt en moins de 5 minutes

Par Célia Papaïx ·

Smoothie express aux fruits rouges

Une boisson rafraîchissante et multivitaminée pour faire le plein d'énergie et de gourmandise dès le petit-déjeuner.

En même pas 5 minutes, préparez un smoothie gourmand aux fruits rouges ! C'est vraiment super simple à faire à la maison et vous ne vous en passerez plus. On le déguste bien frais dès le matin ou dans la journée pour (re)faire le plein d'énergie. Les smoothies peuvent se décliner à l'infini ! Du plus healthy comme la recette du jour à la version très gourmande au chocolat et à la banane, à vous de vous faire plaisir. Adoptez le smoothie énergisant à la mangue, orange et épices, il va devenir votre meilleur allié vitaminé.

Recette Smoothie express aux fruits rouges

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 75 g de mélange de fruits rouges surgelés
  • 15 cl de lait (ou lait végétal)
  • 1 c. à soupe de sucre vanillé (optionnel)

Préparation

1
Déposer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse. Verser un peu plus de lait si besoin.
2
Servir dans de grands verre et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Remplacer le lait (ou lait végétal) par de l'eau de coco pour une boisson encore plus rafraîchissante !
SmoothieFruitsFacileRapideHealthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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