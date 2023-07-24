Ce soufflé japonais au chocolat healthy est prêt avec seulement trois ingrédients et il est trop gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Soufflé japonais au chocolat healthy

Aussi moelleux qu'un nuage, vous allez fondre pour ce soufflé japonais au chocolat sans culpabiliser car il est très léger…

Alerte gourmandise ! On vous propose une nouvelle recette 0 culpabilité pour vous faire plaisir à l'heure du dessert ou pour le goûter : un soufflé japonais au chocolat. Ce gâteau healthy est ultra-facile à réaliser chez vous car il ne vous faudra que trois ingrédients pour le faire ! Du chocolat, des œufs et du fromage blanc, c'est tout. Le résultat est super moelleux, super gourmand et vous pourrez craquer pour une deuxième part… Si vous cherchez d'autres recettes sucrées avec seulement trois ingrédients, voici des donuts incroyablement gourmands !

Recette Soufflé japonais au chocolat healthy

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 120 g de chocolat noir
  • 3 oeufs
  • 120 g de fromage blanc

Préparation

1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
2
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Monter les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
3
Ajouter le fromage blanc dans le chocolat refroidi et bien mélanger. Ajouter les jaunes et remuer la préparation pour qu'elle soit homogène.
4
Incorporer cette préparation en deux fois dans les blancs d'oeufs montés en neige et mélanger délicatement à l'aide d'une spatule.
5
Verser dans un moule haut et chemisé de papier sulfurisé puis placer dans un plat et le remplir d'eau à mi-hauteur pour une cuisson au bain-marie.
6
Enfourner 15 minutes à 170°C puis baisser la température du four à 150°C et poursuivre la cuisson encore 15 minutes.
7
Éteindre le four et laisser reposer au chaud 15 minutes avant de démouler.
HealthyMinceurGâteauFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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