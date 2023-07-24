Ce soufflé japonais au chocolat healthy est prêt avec seulement trois ingrédients et il est trop gourmand !

Aussi moelleux qu'un nuage, vous allez fondre pour ce soufflé japonais au chocolat sans culpabiliser car il est très léger…
Alerte gourmandise ! On vous propose une nouvelle recette 0 culpabilité pour vous faire plaisir à l'heure du dessert ou pour le goûter : un soufflé japonais au chocolat. Ce gâteau healthy est ultra-facile à réaliser chez vous car il ne vous faudra que trois ingrédients pour le faire ! Du chocolat, des œufs et du fromage blanc, c'est tout. Le résultat est super moelleux, super gourmand et vous pourrez craquer pour une deuxième part… Si vous cherchez d'autres recettes sucrées avec seulement trois ingrédients, voici des donuts incroyablement gourmands !
Recette Soufflé japonais au chocolat healthy
Ingrédients
- 120 g de chocolat noir
- 3 oeufs
- 120 g de fromage blanc
Préparation
1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
2
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Monter les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes.
3
Ajouter le fromage blanc dans le chocolat refroidi et bien mélanger. Ajouter les jaunes et remuer la préparation pour qu'elle soit homogène.
4
Incorporer cette préparation en deux fois dans les blancs d'oeufs montés en neige et mélanger délicatement à l'aide d'une spatule.
5
Verser dans un moule haut et chemisé de papier sulfurisé puis placer dans un plat et le remplir d'eau à mi-hauteur pour une cuisson au bain-marie.
6
Enfourner 15 minutes à 170°C puis baisser la température du four à 150°C et poursuivre la cuisson encore 15 minutes.
7
Éteindre le four et laisser reposer au chaud 15 minutes avant de démouler.