Fondez de plaisir pour les gnocchis au fromage coulant, vous n'allez pas en revenir !

Ces gnocchis sont à la fois croustillants, moelleux, fondants et surtout trop trop gourmands ! On vous prévient : vous n'y résisterez pas.
Les gnocchis recouverts de sauce au fromage, c'est bon. Les gnocchis fourrés au fromage coulant, c'est meilleur ! La preuve avec la recette du jour. On vous laisse passer en cuisine pour réaliser ces gnocchis fourrés au fromage, vous n'allez plus vous en passer. Vous pourrez même mixer les recettes avec des gnocchis à la betterave en mettant un peu de fromage à l'intérieur. À vous de vous amuser pour varier les plaisirs ! Pour plus de saveurs à la dégustation, on vous conseille cette recette au pesto, elle est incroyable.
Recette Gnocchis fourrés au fromage coulant
Ingrédients
- 750 g de pomme de terre
- 200 g de farine
- 1 c. à café de sel
- 1 oeuf
- fromage à croque monsieur ou emmental
- 1 noix de beurre
Préparation
1
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur ou dans l'eau jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres.
2
Les éplucher et les écraser au presse-purée (ou à la fourchette) et laisser refroidir.
3
Ajouter la farine, le sel et l'oeuf puis bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte ferme. Ajuster la farine si nécessaire, la pâte ne doit pas coller aux doigts.
4
Sur un plan de travail fariné, former des boudins avec la pâte et découper des morceaux. Les creuser légèrement pour ajouter un morceau de fromage (emmental ou fromage spécial croque monsieur). Refermer et rouler sur une fourchette pour réaliser les gnocchis.
5
Plonger les gnocchis dans un grand volume d'eau bouillante (ne pas tout mettre d'un coup), ils sont cuits quand ils remontent à la surface.
6
Les faire rôtir légèrement dans une poêle chaude avec le beurre fondu pour qu'ils soient croustillants à l'extérieur. Déguster tout de suite pour avoir le fromage encore coulant !