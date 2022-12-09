La VRAIE recette de la soupe à l'oignon traditionnelle, la gourmandise parfaite pour se réchauffer !

Pour vous revigorer cet hiver, la soupe à l'oignon et au fromage gratiné c'est l'idéal !
Saviez-vous que la soupe à l'oignon est également appelée soupe à l'ivrogne ? Et oui, on pensait que cette soupe avait le pouvoir de soigner l'ébriété. En tout cas, nous, on l'adore ! Bien gratiné sur le dessus, le pain fondant, les oignons gourmands… On en a l'eau à la bouche ! Et voici comment la refaire chez vous, c'est super simple et vous allez vous réchauffer tout en vous régalant. Diversifiez vos soupes et veloutés cet hiver avec cette recette originale aux pois cassés ou bien cette version plus classique aux poireaux et aux pommes de terre.
Recette Soupe à l'oignon traditionnelle
Ingrédients
- 4 gros oignons
- 20 g de beurre
- 1 c. à soupe de farine
- sel, poivre
- 1 l de bouillon de volaille
- 4 tranches de pain de campagne
- 100 g de fromage râpé
Préparation
1
Éplucher les oignons et les émincer en fines rondelles. Les faire revenir dans une casserole avec du beurre pendant quelques minutes à feu vif pour qu'ils colorent.
2
Les laisser ensuite devenir translucides et fondants. Saupoudrer de farine, mélanger et laisser cuire 1 minute.
3
Assaisonner de sel et de poivre puis verser le bouillon de volaille. Couvrir et laisser mijoter 30 minutes en remuant de temps en temps.
4
Débarrasser dans 4 bols qui passent au four. Déposer une tranche de pain de campagne épaisse dans chaque bol puis parsemer de fromage râpé.
5
Enfourner quelques minutes sous le grill du four.