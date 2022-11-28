On se réchauffe les papilles avec un délicieux velouté de pois cassés

Cet hiver, misez sur les pois cassés pour vous régaler avec ce velouté onctueux et terriblement gourmand…
On est toujours à la recherche de nouvelles recettes de soupes ou veloutés pour se réchauffer quand il fait froid. Alors on vous propose aujourd'hui une recette originale et très gourmande aux pois cassés ! Le lard fumé rend ce velouté irrésistible, vos papilles vont vite devenir accros on vous le garantit. Très facile à préparer, le velouté de pois cassés ne laissera personne indifférent autour de la table ! Une bonne façon de cuisiner cette légumineuse «oubliée». Et ça change de l'indémodable velouté de brocolis ou du plus automnal à la citrouille. Filez vite en cuisine pour vous régaler !
Recette Velouté de pois cassés
Ingrédients
- 1,5 l de Eau salée
- 200 g de pois cassés
- 1 filet d'huile d'olive
- 1 gousse d'ail
- 1/2 poireaus
- 1 pomme de terre
- 2 carottes
- 1 Feuille de laurier
- 70 g de lard fumé
- sel, poivre
Préparation
1
Rincer les pois cassés puis les plonger dans l'eau salée. Porter le tout à ébullition en écumant de temps en temps.
2
Verser un filet d'huile d'olive dans une casserole et ajouter la gousse d'ail hachée et le poireau émincé. Laisser suer quelques minutes puis ajouter la pomme de terre pelée et coupée en cubes ainsi que les carottes émincées.
3
Verser le contenu dans la casserole dans les pois cassés avec la feuille de laurier et 50 g de lard. Laisser cuire 40 minutes.
4
Une fois la cuisson terminée, retirer la feuille de laurier et le lard puis mixer les légumes jusqu'à l'obtention d'un velouté lisse et onctueux. Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre.
5
Couper le lard (cuit et restant) en morceaux et le faire revenir à la poêle pour qu'il soit croustillant.
6
Servir le velouté de pois cassés avec du lard grillé et déguster bien chaud !