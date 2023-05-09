Pour un repas healthy et original, goûtez ces spaghettis de courgettes au pesto maison, c'est trop bon !

Pour changer des traditionnelles pâtes au pesto, découvrez cette version aux courgettes très gourmande ! C'est super facile et rapide à préparer, vous allez adorer cette idée healthy.
On vous avait déjà proposé une recette de pâtes au pesto d'épinards pour varier les plaisirs. Mais aujourd’hui, on vous conseille de réaliser ces spaghettis de courgettes au pesto, c'est vraiment trop bon ! Pour encore plus de saveurs, vous pouvez remplacer le pesto traditionnel par du pesto à l'ail des ours très parfumé. Et pour un repas bien complet et original, osez les spaghettis de courgettes à la bolognaise, servis dans un bol croustillant de parmesan ! Vite, en cuisine pour réaliser ces délicieux et healthy spaghettis de courgettes au pesto maison !
Recette Spaghettis de courgettes au pesto
Ingrédients
- 4 courgettes
- Pour le pesto :
- 40 g de basilic frais
- 40 g de pignons de pin
- 40 g de parmesan râpé
- 1 gousse d'ail
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
À l'aide d'un spiralizer, réaliser des spaghettis de courgettes (si vous n'en avez pas, vous pouvez détailler les courgettes en tagliatelles avec un économe par exemple).
2
Faire cuire les spaghettis de courgettes 2 minutes dans de l'eau bouillante. Égoutter et conserver l'eau de cuisson.
3
Pour le pesto : laver les feuilles de basilic et les déposer dans le bol d'un mixeur. Ajouter les pignons, le parmesan et la gousse d'ail hachée.
4
Commencer à mixer en versant l'huile d'olive en filet. Mixer jusqu'à obtenir une belle consistance. Saler, poivrer.
5
Déposer les spaghettis de courgettes dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, ajouter le pesto et un peu d'eau de cuisson pour obtenir une sauce bien onctueuse.
6
Servir aussitôt avec, pourquoi pas, quelques copeaux de parmesan !