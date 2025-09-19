Cocktail sans alcool chaud aux épices d'automne, une recette simple et réconfortante

Ce mocktail pomme-cannelle, c'est l'automne par excellence ! Cette boisson chaude sans alcool mélange la douceur du jus de pomme aux épices réconfortantes comme la cannelle et le clou de girofle. Parfait pour les soirées cocooning ou les apéros entre amis, ce mocktail healthy réchauffe les cœurs. Il est très simple à préparer et naturellement sucré, vous verrez qu'il plaira à tout le monde et apportera une touche festive à vos moments de détente cet automne !
Recette Mocktail d'automne pomme cannelle
Ingrédients
- 1 l de jus de pomme (pur jus)
- 2 bâtons de cannelle
- 4 clous de girofle
- 2 étoiles de badiane (anis étoilé)
- 1 orange non traitée
- 2 c. à soupe de miel
- 1 pomme rouge
- cranberries séchées
Préparation
1
Verser le jus de pomme dans une casserole. Ajouter les bâtons de cannelle, les clous de girofle et la badiane.
2
Incorporer les zestes d'orange et le jus d'orange fraîchement pressé.
3
Faire chauffer à feu doux, sans faire bouillir, pendant 15 minutes.
4
Ajouter le miel et bien mélanger. Filtrer pour retirer les épices et servir dans des verres.
5
Décorer avec des tranches très fines de pomme et quelques cranberries !