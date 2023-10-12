Cette sangria automnale est LE cocktail idéal pour la saison, gourmand et réconfortant on adore !

Pour trinquer (avec modération) cet automne, osez la sangria blanche aux pommes et à la cannelle ! Un cocktail qui sent bon la douceur et le réconfort.
Quelle sangria préparer entre cette recette aux fruits d'été et celle-ci aux parfums de Noël ? La sangria d'automne bien évidemment ! Cette version avec du jus de pomme (ou du jus de pomme pétillant) et de la cannelle va vous envoûter par ses douces saveurs automnales réconfortantes. C'est un cocktail très facile à préparer et on vous promet que vous allez épater les papilles de vos convives !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Sangria d'automne aux pommes et à la cannelle
Ingrédients
- 75 cl de vin blanc sec
- 35 cl de jus de pomme (simple ou pétillant)
- 5 cl de sirop d'érable
- 4 cl de bourbon
- 2 pommes
- 1 orange
- 5 bâtons de cannelle
- glaçons
Préparation
1
Dans une carafe remplie de glaçons, verser le vin blanc, le jus de pomme, le sirop d'érable et le bourbon.
2
Laver les pommes et retirer le trognon. Les tailler plutôt en tranches d'environ 0,5 cm et faire pareil avec l'orange.
3
Ajouter les tranches de pommes et d'orange dans la carafe ainsi que les bâtons de cannelle. Bien mélanger et réserver au frais au moins 3 heures.
4
Servir dans des verres givrés !