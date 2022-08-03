Rafraîchissante et acidulée, on adore la tarte crémeuse au citron vert sans cuisson !

Par Célia Papaïx ·

Tarte au citron vert sans cuisson

Onctueuse, sablée, acidulée, sucrée… Cette tarte au citron vert est un véritable feu d’artifice de gourmande pour les papilles !

Connaissez-vous la Key Lime Pie ? Cette tarte au citron vert originaire de Floride aux États-Unis est un dessert frais et acidulé qui ravit à tous les coups les papilles ! Aujourd'hui, on se fait plaisir avec une version sans cuisson, idéale si vous n'avez pas de four ou bien quand il fait trop chaud, tout comme notre tarte aux framboises. Cette gourmandise est vraiment irrésistible et parfaite pour le retour des beaux jours ! Si vous cherchez une recette un peu moins sucrée, retrouvez la tarte à l'avocat et au citron, un dessert rafraîchissant et original.

Recette Tarte au citron vert sans cuisson

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:25
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la base :
  • 125 g de biscuits sablés
  • 100 g de noix de pécan
  • 90 g de beurre
  • 1 c. à soupe de sirop d'érable (ou sirop d'agave)
  • Pour la crème :
  • 225 g de cream cheese (type Philadelphia)
  • 225 g de mascarpone
  • 280 g de lait concentré sucré
  • 7,5 cl de jus de citron vert
  • 2 c. à soupe de zestes de citron vert
  • Pour la décoration :
  • 20 cl de crème liquide entière 30% MG
  • 2 citrons verts

Préparation

1
Préparer le fond de tarte biscuité : mixer les biscuits finement. À part, mixer les noix de pécan puis mélanger les deux. Verser alors le beurre fondu et le sirop d'érable puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Dans un moule à tarte (de 23 cm de diamètre) graissé, répartir la préparation précédente en remontant sur les bords. Bien tasser avec le dos d'une cuillère puis placer au congélateur.
3
Réaliser la crème : battre le cream cheese et le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une préparation bien crémeuse. Ajouter ensuite le lait concentré, le jus et les zestes de citron vert. Bien mélanger.
4
Étaler cette préparation sur le fond de tarte et lisser avec une spatule. Réserver au frais minimum 4 heures, idéalement toute une nuit.
5
Pour la décoration, battre la crème liquide bien froide en chantilly. Une fois bien ferme, la placer dans une poche à douille et pocher sur la tarte.
6
Zester un citron vert par-dessus. Découper l'autre citron vert en rondelles et les "twister" puis les déposer sur la tarte. Déguster bien frais !
L'astuce du chef
Cette tarte crémeuse au citron vert sans cuisson se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur.
FruitsTarteété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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