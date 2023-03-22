Ce cheesecake sans cuisson au citron vert va envouter vos papilles !

Ultra-rafraîchissant et bien gourmand, ce dessert frais et acidulé est tout simplement addictif.
On adore les cheesecakes pour leur base croustillante et leur crème onctueuse. Mais aussi parce qu'on peut les décliner à l'infini selon nos envies ! Caramel, fruit de la passion, chocolat, vanille… À vous de choisir votre recette préférée, avec ou sans cuisson. Et oui, ce dessert peut également se réaliser sans cuisson, la preuve avec cette préparation au citron vert. Très rafraîchissant, gourmand et super facile à reproduire chez vous, ce cheesecake au citron vert va faire vibrer les papilles de vos convives !
Recette Cheesecake au citron vert sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 80 g de beurre
- 500 g de cream cheese
- 100 g de Sucre en poudre
- 2 citrons verts
- 300 ml de crème liquide entière 35% MG bien froide
Préparation
1
Réduire les biscuits en miettes à l'aide d'un mixeur puis verser le beurre fondu. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Tasser la préparation précédente au fond d'un moule à charnière puis réserver au frais le temps de réaliser la suite de la recette.
3
Détendre le cream cheese avec le sucre en poudre et les zestes de citron finement coupés. Ajouter le jus des deux citrons et bien mélanger.
4
Monter la crème liquide en chantilly assez ferme à l'aide d'un batteur électrique. L'incorporer ensuite délicatement à la préparation précédente avec une spatule.
5
Verser sur le fond de biscuits puis lisser avec une spatule. Réserver au frais pendant environ 4 heures (ou toute la nuit, c'est encore mieux).
6
Avant de servir, vous pouvez décorer avec quelques rondelles/zestes de citron vert et pourquoi pas, un peu de noix de coco râpée pour encore plus de gourmandise !