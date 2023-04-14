Rougissez de plaisir avec la tarte aux fraises sans cuisson, un dessert gourmand et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux fraises sans cuisson

Préparez une tarte aux fraises en 10 minutes seulement avec cette recette sans cuisson trop simple à refaire à la maison.

Les fraises font partie de nos fruits préférés ! Juteuses, gourmandes, fruitées… On profite de leur retour pour réaliser de délicieuses recettes à rougir de plaisir. Et si vos papilles n'ont pas le temps d'attendre avant de se régaler, osez cette tarte aux fraises sans cuisson. Super facile et rapide à préparer, cette recette va vous combler. N'hésitez pas à proposer à ajouter un peu de confiture de fraises maison pour encore plus de gourmandise ! Vous allez adorer le clafoutis aux fraises, un dessert fondant et fruité.

Recette Tarte aux fraises sans cuisson

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de biscuits type petit beurre
  • 80 g de beurre demi-sel
  • 200 ml de crème liquide entière 35% MG
  • 20 g de sucre glace
  • 500 g de fraises

Préparation

1
Réduire les biscuits en miettes. Verser le beurre fondu et bien mélanger. Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
2
Battre la crème liquide en chantilly avec le sucre glace jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.
3
Étaler la crème sur le fond de tarte.
4
Laver les fraises et les équeuter. Les découper en deux et les déposer en rosace sur la tarte.
5
Déguster bien frais !
TarteFruitsFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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