Rougissez de plaisir avec la tarte aux fraises sans cuisson, un dessert gourmand et facile à faire !

Préparez une tarte aux fraises en 10 minutes seulement avec cette recette sans cuisson trop simple à refaire à la maison.
Les fraises font partie de nos fruits préférés ! Juteuses, gourmandes, fruitées… On profite de leur retour pour réaliser de délicieuses recettes à rougir de plaisir. Et si vos papilles n'ont pas le temps d'attendre avant de se régaler, osez cette tarte aux fraises sans cuisson. Super facile et rapide à préparer, cette recette va vous combler. N'hésitez pas à proposer à ajouter un peu de confiture de fraises maison pour encore plus de gourmandise ! Vous allez adorer le clafoutis aux fraises, un dessert fondant et fruité.
Recette Tarte aux fraises sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 80 g de beurre demi-sel
- 200 ml de crème liquide entière 35% MG
- 20 g de sucre glace
- 500 g de fraises
Préparation
1
Réduire les biscuits en miettes. Verser le beurre fondu et bien mélanger. Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
2
Battre la crème liquide en chantilly avec le sucre glace jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.
3
Étaler la crème sur le fond de tarte.
4
Laver les fraises et les équeuter. Les découper en deux et les déposer en rosace sur la tarte.