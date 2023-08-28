Craquez pour la tarte aux mûres, un délice fruité facile et rapide à préparer pour le goûter !

À accompagner d'une boule de glace par exemple, cette tarte aux mûres est très gourmande. Et avec sa crème d'amande onctueuse, vos papilles vont succomber !
Pour profiter de la saison des mûres, rien de mieux qu'une tarte ! Une pâte bien croustillante, une crème d'amande bien onctueuse, des mûres bien fruitées et parfumées. Il n'en faut pas plus pour se régaler ! On peut la servir avec une boule de glace à la vanille pour encore plus de gourmandise à l'heure du dessert ou du goûter. Si vous avez encore des mûres chez vous mais que vous ne savez pas comment les cuisiner, préparez un crumble vite fait bien fait ! Il vous fera rougir d'envie…
Ingrédients
- 2 pâtes brisées
- 100 g de beurre pommade
- 100 g de sucre
- 100 g de poudre d'amande
- 2 oeufs
- 1 c. à soupe de rhum (optionnel)
- 700 g de mûres
Préparation
1
Dérouler une pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte puis piquer le fond. Découper des bandes dans l'autre pâte (réserver).
2
Battre le beurre pommade et le sucre. Ajouter les oeufs et la poudre d'amande et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse.
3
Parfumer avec le rhum (facultatif) et verser la crème d'amande sur la pâte brisée.
4
Laver les mûres et les répartir sur la crème d'amande. Déposer des bandes de pâte brisée par-dessus de manière à former un quadrillage.
5
Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C. La tarte doit être bien dorée.
6
Saupoudrer de sucre glace avant de servir !