Craquez pour la tarte aux mûres, un délice fruité facile et rapide à préparer pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Tarte aux mûres

À accompagner d'une boule de glace par exemple, cette tarte aux mûres est très gourmande. Et avec sa crème d'amande onctueuse, vos papilles vont succomber !

Pour profiter de la saison des mûres, rien de mieux qu'une tarte ! Une pâte bien croustillante, une crème d'amande bien onctueuse, des mûres bien fruitées et parfumées. Il n'en faut pas plus pour se régaler ! On peut la servir avec une boule de glace à la vanille pour encore plus de gourmandise à l'heure du dessert ou du goûter. Si vous avez encore des mûres chez vous mais que vous ne savez pas comment les cuisiner, préparez un crumble vite fait bien fait ! Il vous fera rougir d'envie…

Recette Tarte aux mûres

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pâtes brisées
  • 100 g de beurre pommade
  • 100 g de sucre
  • 100 g de poudre d'amande
  • 2 oeufs
  • 1 c. à soupe de rhum (optionnel)
  • 700 g de mûres

Préparation

1
Dérouler une pâte brisée et la déposer dans un moule à tarte puis piquer le fond. Découper des bandes dans l'autre pâte (réserver).
2
Battre le beurre pommade et le sucre. Ajouter les oeufs et la poudre d'amande et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse.
3
Parfumer avec le rhum (facultatif) et verser la crème d'amande sur la pâte brisée.
4
Laver les mûres et les répartir sur la crème d'amande. Déposer des bandes de pâte brisée par-dessus de manière à former un quadrillage.
5
Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C. La tarte doit être bien dorée.
6
Saupoudrer de sucre glace avant de servir !
TarteFruitsétéAutomneGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gavroche, vin fruité avec une purée de mûres et une crème de mûres
Gavroche, vin fruité avec une purée de mûres et une crème de mûres
3 recettes gourmandes avec des mûres
3 recettes gourmandes avec des mûres
10 recettes succulentes à faire avec des bananes trop mûres
10 recettes succulentes à faire avec des bananes trop mûres
Muffins faciles aux bananes mûres et pépites de chocolat, la recette anti-gaspi moelleuse et délicieuse
Muffins faciles aux bananes mûres et pépites de chocolat, la recette anti-gaspi moelleuse et délicieuse
«On ne sait jamais quoi en faire» : l'astuce de la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec pour utiliser des tomates trop mûres
«On ne sait jamais quoi en faire» : l'astuce de la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec pour utiliser des tomates trop mûres
Tarte snickers
Tarte snickers
Crumble aux mûres et aux pommes
Crumble aux mûres et aux pommes
Smoothie aux mûres
Smoothie aux mûres
Tarte rustique aux nectarines et aux framboises
Tarte rustique aux nectarines et aux framboises
Tarte aux poires et aux amandes
Tarte aux poires et aux amandes